Meer dan 25 doelpunten deze Eredivisie speelronde? Pak 10x je inzet!

Dinsdag, 10 mei 2022 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:49

Ajax kan woensdag beslag leggen op de 36ste landstitel in de clubhistorie. De ploeg van Erik ten Hag heeft aan een overwinning op sc Heerenveen genoeg om zich te verzekeren van het kampioenschap. Er staat echter nog veel meer op het spel: denk bijvoorbeeld aan de strijd om een play-off ticket of de strijd tegen degradatie! Een vooruitblik op de 33ste speelronde met Jack's Casino & Sports.

De titelstrijd had zondag al beslist kunnen zijn, maar Ajax wist niet te winnen op bezoek bij AZ (2-2). Later op de middag verzuimde PSV om te profiteren van het puntenverlies van de lijstaanvoerder, want een late penalty voor Feyenoord resulteerde in een 2-2 gelijkspel. Met een puntenverschil van vier, en nog twee wedstrijden voor de boeg, weet Ajax dat een zege op Heerenveen volstaat. De Friezen hebben echter ook nog voldoende om voor te spelen. Hoewel Heerenveen een zeer wisselvallig seizoen kent, is het nog volop in de race voor de achtste plek en daarmee het laatste ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Momenteel staat Heerenveen achtste met 38 punten.

Onderin is de spanning eveneens om te snijden. PEC Zwolle, Willem II en Sparta Rotterdam staan op de onderste drie plekken, maar de afgelopen weken was het stuivertje wisselen tussen de degradatiekandidaten. Het gevecht kan woensdag tot een climax komen in de wedstrijd tussen Sparta en PEC, de nummers zestien en achttien van de Eredivisie. Tegelijkertijd gaat nummer zeventien Willem II op bezoek bij SC Cambuur. Wie zet een belangrijke stap naar de veilige haven en voor wie wordt degradatie onvermijdelijk?

