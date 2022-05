UEFA voert grootste wijzigingen uit Champions League-geschiedenis door

Dinsdag, 10 mei 2022 om 16:12 • Laatste update: 16:31

De UEFA gaat drastische veranderingen doorvoeren in de opzet van de Champions League, zo heeft de Europese voetbalbond dinsdag bekendgemaakt. Zo gaat onder meer het aantal groepswedstrijden naar acht en wordt de toewijzing op basis van de clubcoëfficiënt stopgezet. In de nieuwe opzet spelen de 36 deelnemende clubs niet langer in een vaste groep, maar treft iedereen acht verschillende deelnemers. De acht beste clubs plaatsen zich vervolgens voor de volgende ronde, de nummers 9 t/m 24 spelen play-offs om een plek bij de laatste zestien.

Halverwege april werd al bekend dat er een nieuwe opzet van de Champions League zou komen. Het uitvoerend comité van de UEFA besloot destijds tijdens een vergadering in het Zwitserse Montreux dat de Champions League vanaf het seizoen 2024/25 in een zogenaamd Zwitsers model gespeeld zou gaan worden. Dinsdag werd na overleg met verschillende partijen een akkoord bereikt, waarbij niet alle punten van de Europese voetbalbond zijn ingewilligd. Zo wilde de UEFA tien groepswedstrijden, dat worden er acht.

De UEFA heeft verschillende compromissen moeten sluiten. De voetbalbond wilde aanvankelijk invoeren dat de clubs met de hoogste coëfficiënt die zich niet zouden plaatsen via de eigen competitie, alsnog mee konden doen aan het toernooi. Daar hebben enkele clubs een stokje voor gestoken. De twee landen die het beste presteren in Europa, aan de hand van de UEFA coëfficiëntenlijst, krijgen een ticket voor volgend seizoen. In het geval van Nederland zou dat betekenen dat de nummer twee op de ranglijst zich ook rechtstreeks plaatst voor het miljardenbal. De nummer drie gaat play-offs spelen.

De acht groepswedstrijden worden gespeeld over tien Europese weken. De grootste verandering is dus de transformatie van de groepsfase naar een enkele competitiefase met alle deelnemende teams. Elke club krijgt daardoor gegarandeerd minimaal acht wedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders (vier thuiswedstrijden en vier uitwedstrijden). De acht beste teams kwalificeren zich vervolgens automatisch voor de knock-outfase, de teams die op de 9e tot de 24ste plek eindigen nemen het tegen elkaar op in de play-offs. Soortgelijke wijzigingen zullen ook worden toegepast op de Europa League (acht wedstrijden in de groepsfase) en Conference League (zes wedstrijden in de groepsfase).

“We zijn ervan overtuigd dat het gekozen format de juiste balans", laat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin weten. "Dit zal de competitieve balans verbeteren en solide inkomsten genereren die kunnen worden verdeeld onder clubs, competities en ons continent. Bovendien zal het de aantrekkingskracht en populariteit van onze clubcompetities verder vergroten. We hebben geluisterd naar de ideeën van de fans, spelers, coaches, nationale bonden, clubs en competities met als doel de beste oplossing te vinden voor de ontwikkeling en het succes van het Europese voetbal. Zowel in eigen land als op het internationale podium."