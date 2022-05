Supportersclubs Ajax negeren beslissing Halsema en roepen fans op te komen

De AFCA Supportersclub en de F-side roepen fans van Ajax op om toch naar Amsterdam te komen wanneer de club woensdag het landskampioenschap pakt in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Daarmee slaan de supportersgroepen het bevel van burgemeester Femke Halsema in de wind. Zij verbood eerder een huldiging op het Museumplein en navolgend feest door een gebrek aan beveiligers in de hoofdstad.

Door de situatie staat de officiële huldiging en het kampioensfeest gepland in de Johan Cruijff ArenA, wanneer Ajax zijn naaste achtervolger PSV op een onoverbrugbare afstand zet. De Amsterdammers zijn bij een overwinning op Heerenveen verzekerd van een titel. Bij ieder ander resultaat is de uitslag van PSV in de thuiswedstrijd tegen NEC van belang. Voor de supportersgroepen van Ajax is het besluit van Halsema een doorn in het oog; zij roepen fans op om naar het Leidseplein of het stadion te komen, ook wanneer zij niet over een wedstrijdkaartje beschikken.

Voor de wedstrijd pre party en na de wedstrijd de after party. Tot op het Leidseplein. Ps: Heb je geen kaart dan kan je ook op het Leidseplein of de andere bekende plekken in de stad of rondom het stadion de wedstrijd bekijken. pic.twitter.com/hc6bSBVnZV — AFCA Supportersclub (@AFCASC) May 10, 2022

Er wordt gesproken over een pre-party in de stad en een volledig feest rondom het Leidseplein wanneer het kampioenschap officieel binnen is. De oproep van de supportersgroepen staat haaks op de beslissing van Halsema. De burgemeester van Amsterdam zette een streep door een huldiging in de binnenstad door een gebrek aan beveiligingspersoneel. Na de bekendmaking van het besluit werd Halsema naar eigen zeggen ‘bedolven onder bedreigingen en gescheld’. Onder meer Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax spraken zich uit tegen de bedreigingen.

Halsema maakte in een statement op Instagram duidelijk dat ze zelf liever ook voor een huldiging in de stad had gekozen. "In 2019 kon het na vele jaren eindelijk weer: de Ajax-huldiging op het Museumplein", schrijft ze. "Dit seizoen wilden we dat herhalen. We hebben talloze bedrijven gebeld. Er is in heel Nederland een groot tekort aan beveiligingspersoneel. En tot groot chagrijn hebben we samen met Ajax moeten besluiten dat we de huldiging niet veilig konden organiseren. Sinds wij dit bericht naar buiten hebben gebracht, ben ik persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld. Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen: houd je in! Ik ben ook voor het groots vieren van sportieve successen."