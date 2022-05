Boskamp komt terug op kritische uitspraken: ‘Ik moet mijn smoel houden'

Dinsdag, 10 mei 2022 om 15:01 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:17

Jan Boskamp neemt zijn kritische uitspraken over Cyriel Dessers terug. Volgens de analist was de Belgische spits niet goed genoeg voor Feyenoord, maar herziet hij deze mening nu Dessers de ene na de andere belangrijke treffer voor de Rotterdammers maakt. “Ik moet mijn smoel houden”, aldus Boskamp.

Dessers is al een aantal keer onderwerp van gesprek geweest toen Boskamp te gast was bij Het Belang van Limburg. Zo vertelde de goedlachse Feyenoord-fan in augustus nog weinig vertrouwen te hebben in de Belg, nadat bekend was geworden dat de aanvaller op huurbasis richting Rotterdam trok. “Hij kan natuurlijk een goaltje maken en is bekend met de Nederlandse competitie, maar ik kijk er een beetje hetzelfde tegenaan als toen Dessers naar KRC Genk ging. Ik vind het net te weinig voor een topclub.”

In maart van dit jaar was Boskamp in gesprek met hetzelfde Belgische blad nog steeds niet overtuigd van de kwaliteiten van de spits. “Nee, ik moet zeggen dat hij veel belangrijke goals maakt, maar je wil naar een niveau toegroeien dat hoger is en dat zie ik niet zitten. Genk wil vier miljoen voor hem hebben en dat gaat Feyenoord nooit betalen. Het is een aardige speler, maar niet voor een topclub. Feyenoord is een topclub, maar heeft geen topploeg."

“Ik heb altijd mijn twijfels gehad of hij het ook aan de top zou kunnen waarmaken, maar nu schiet hij ze er wel aan de lopende band in”, zo komt Boskamp nu terug op zijn eerdere kritiek op Dessers. De aanvaller is dit seizoen al goed voor 20 doelpunten in 45 wedstrijden, waarvan hij er 10 in de Conference League wist te produceren. Dessers hoopt de Europese beker te veroveren, maar strijdt daarnaast ook samen met Tammy Abraham om de topscorerstitel in de Conference League. De spits van AS Roma heeft met negen treffers één doelpunt minder dan de Belg gemaakt. “Ik moet mijn smoel houden”, komt Boskamp nu terug op zijn eerdere uitspraken over de spits. Overigens geniet de analist van de finaleplek van Feyenoord. “Ik ben nog aan het genieten, jongen. Het voetbal was niet om aan te gluren, maar we zitten wel in de finale.”