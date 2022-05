Depay breidt vastgoedportefeuille uit met nieuwe woning in Den Haag

Dinsdag, 10 mei 2022 om 13:31 • Shane Jebbink • Laatste update: 15:45

Memphis Depay heeft volgens het Algemeen Dagblad een woning in Den Haag gekocht. Het ‘bescheiden optrekje’ is niet bedoeld voor de aanvaller van Barcelona zelf; hij wil de jaren 30-portiekflat verhuren. Daarmee lijkt Depay zich naast zijn carrière als voetballer ook te willen richten op vastgoed.

Dat de voetballer zelf zich niet gaat vestigen in het pand lijkt evident. Depay woont in Barcelona en heeft naast zijn woning daar een luxe penthouse in de Montevideo-toren in Rotterdam. Tevens bezit hij een woonboerderij in Heeten, waar zijn moeder verblijft, ter waarde van ruim 5,5 ton. Tenslotte heeft Depay een woning in Eindhoven, die hij overhield aan zijn tijd als speler van PSV. Voor het optrekje legde de 77-voudig Nederlands international destijds 3,5 ton neer, zo weet het Algemeen Dagblad.

Met die feiten in gedachte lijkt Depay het pand dus in december van vorig jaar te hebben gekocht om het weer te verhuren. Naar verluidt vraagt de aanvalsleider daar een bedrag van 1500 euro per maand voor. Daarbij komt de borg van 3100 euro ook voor de rekening van de huurder. Met de constructie is Depay overigens net op tijd; vanaf 1 maart van dit jaar is de regeling opgekoopbescherming ingegaan. Deze regeling verbiedt het verhuur van huizen tot een WOZ-waarde van 3,5 ton, wat rijke beleggers buitenspel moet zetten.

Depay kwam dit seizoen nadat hij in de zomer transfervrij overkwam van Olympique Lyon tot 35 officiële optredens voor Barcelona, waarin hij twaalf keer het net wist te vinden en tweemaal aangever was. De spits staat volgens verschillende Spaanse media op de nominatie om na dit seizoen weer te vertrekken bij los Azulgrana en zou over belangstelling niet te klagen hebben.

Engelse clubs zouden zich volgens onder andere Fabrizio Romano gemeld hebben bij Depay, maar de Nederlander wil daar zelf niets van weten. “Ik ben hierheen gekomen omdat ik voor Barcelona wilde spelen. Ik wil belangrijk zijn voor dit team, ook volgend jaar en nog vele jaren daarna”, maakt Depay duidelijk tegenover ESPN. De kans dat Depay binnenkort zelf moet verhuizen lijkt daarmee gering.