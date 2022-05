Van der Sar komt op voor burgemeester Halsema: ‘Waarom doe je zoiets?’

Dinsdag, 10 mei 2022 om 12:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:01

Edwin van der Sar is niet te spreken over de bedreigingen die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema aan haar adres heeft gekregen. De gemeente Amsterdam maakte maandagavond bekend dat een huldiging op het museumplein bij een eventueel kampioenschap dit jaar niet mogelijk is door een tekort aan beveiligers. De mededeling kwam burgemeester Halsema vervolgens op vele bedreigingen te staan.

"Natuurlijk keur ik die beledigingen en bedreigingen ten strengste af", zegt de algemeen directeur van Ajax tegenover het ANP. "Het lost niks op en het is slecht voor de naam van onze club. Maar ik vind het vooral naar onze burgemeester toe echt waardeloos. Waarom doe je zoiets?", vraagt Van der Sar zich af. “Ze doet naar eer en geweten haar werk voor de stad Amsterdam. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat mensen daar dan zo op reageren. Als we kampioen worden, dan vieren we dat het liefste op het Museumplein, dat mag duidelijk zijn. Maar ze heeft uitgelegd waarom dat niet mogelijk is en daar hebben we mee te dealen.”

Halsema is 'bedolven onder bedreigingen en gescheld' na de aankondiging van de gemeente Amsterdam dat Ajax bij een eventueel kampioenschap alleen in de Johan Cruijff ArenA wordt gehuldigd. De burgemeester van Amsterdam maakte in een statement op Instagram duidelijk dat ze tevergeefs heeft geprobeerd een huldiging op het Museumplein mogelijk te maken. “Sinds wij (de gemeente Amsterdam, red.) dit bericht naar buiten hebben gebracht, ben ik persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld. Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen: houd je in! Ik ben ook voor het groots vieren van sportieve successen."

Minister van Justitie en Veiligheid en Ajax-fan Dilan Yesilgöz-Zegerius heeft eveneens geen goed woord over voor de bedreigingen die Halsema over zich heen heeft gekregen. “Als Ajacied en Amsterdammer in hart en nieren wil ik ook niets liever dan een kampioensfeest op het museumplein”, schrijft Yesilgöz-Zegerius op haar Instagram-account. “Ik baal net als iedereen dat het niet op die plek door kan gaan. Maar de burgemeester kan niet anders dan de veiligheid van al die Ajacieden en Amsterdammers voorop zetten. Dat verdient respect. De bagger die zij in plaats daarvan over zich heen krijgt is echt om je kapot te schamen en onze club onwaardig!”