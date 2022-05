Langer verblijf Yvon Mvogo in Eindhoven niet uitgesloten

Dinsdag, 10 mei 2022 om 12:50 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:50

Het is niet uitgesloten Yvon Mvogo ook volgend seizoen nog bij PSV speelt. De huidige nummer twee van de Eredivisie wil een compleet nieuwe keepersbezetting, maar zou voor de Zwitser een uitzondering willen maken. Hoewel de doelman nog tot de zomer van 2023 onder contract staat bij RB Leipzig, onderzoeken de Eindhovenaren de mogelijkheid om hem over te nemen van de Duitsers, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Het huurcontract van Mvogo loopt in juli van dit jaar af en de Zwitser keert in principe terug bij Leipzig, waar hij nog een jaar vastligt. Met het vooruitzicht van Ruud van Nistelrooij als nieuwe trainer in Eindhoven, onderzoekt de club of de doelman een optie is voor volgend seizoen. Sommige PSV-commissarissen hebben de naam van de huidige eerste doelman nog niet definitief doorgestreept. Leipzig zal naar verwachting geen hoofdprijs voor Mvogo vragen, waardoor hij een interessante optie is voor de selectie van volgend seizoen.

De doelman heeft één eis gesteld voor volgend seizoen. Hij wil koste wat het kost spelen. De 27-jarige heeft een bewogen seizoen achter de rug in Eindhoven. Mvogo belandde dit seizoen op de bank, kwam alsnog in de basis, werd er meteen weer uitgehaald, en staat nu weer onder de lat bij PSV, waar hij de strijd met Joël Drommel gewonnen lijkt te hebben. Eenzelfde scenario wil de doelman volgend seizoen voorkomen en eist dan ook speeltijd. Of dat in Eindhoven, in Duitsland of ergens anders zal zijn is nog niet bekend, maar eerder sloot hij een langer verblijf bij PSV niet uit.

PSV deed eerder al een poging om Jasper Cillessen los te weken bij Valencia CF, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd. De toekomst van zowel Drommel, op dit moment tweede doelman in Eindhoven, als de Belg Maxime Delanghe is ook nog onzeker. Wel maakte Ruud van Nisterlooij onlangs bekend dat doelman Kjell Peersman de stap naar de hoofdmacht maakt en dat er geen plek meer is voor de Duitser Vincent Müller. Mvogo kwam in de zomer van 2020 op huurbasis over van Leipzig, waar hij drie seizoenen voor uitkwam. Daarvoor was de Zwitser vier seizoenen actief in eigen land bij BSC Young Boys.