‘‘El sueño azulgrana’ niet haalbaar; Barcelona schakelt door naar Mané’

Dinsdag, 10 mei 2022 om 10:32 • Shane Jebbink • Laatste update: 11:17

Sadio Mané staat volgens Mundo Deportivo in de belangstelling van Barcelona. Los Azulgrana zien in de dertigjarige vleugelaanvaller van Liverpool een goede optie om de aanval te versterken, mede omdat zijn contract na dit seizoen nog maar een jaar doorloopt. Mané zou zelf wel oren hebben naar een dienstverband bij Barcelona, waar hij in zijn ogen meer kans zou hebben om persoonlijke prijzen te winnen.

Mané zou al een tijd een verhuizing naar Spanje in zijn plannen hebben, met een voorkeur voor Barcelona. Bij een van de grootmachten van Spanje denkt de Senegalees eerder een gegadigde te zijn om de Ballon D’Or te winnen. In 2019, nadat hij met Liverpool de Champions League veroverde door onder meer Barcelona in de halve finale af te troeven, eindigde Mané vierde bij de verkiezing. Tijdens de afgelopen editie zat hij niet bij de finalisten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona is al tijden op zoek naar een steraanvaller voor volgend seizoen en werd eerder al in verband gebracht met Mohamed Salah, Robert Lewandowski en Erling Braut Haaland. Laatstgenoemde zou daarbij el sueño azulgrana zijn, de droom van Barcelona, maar de spits van Borussia Dortmund lijkt financieel niet haalbaar voor de Catalanen. Salah zou daarnaast ook als te duur worden beschouwd, terwijl Bayern München Lewandowski naar verluidt niet wil laten gaan.

Om die reden zou Barcelona nu bij Mané uit zijn gekomen. De nummer twee van LaLiga is niet de enige club met belangstelling voor de aanvaller. Eerder maakte het Duitse Sky bekend dat Bayern München interesse heeft in Mané, en zelfs al een oriënterend gesprek met hem achter de rug heeft. Liverpool schijnt volgens de Duitse krant zelf nog niet met Mané om de tafel te hebben gezeten om te praten over een contractverlenging, omdat de prioriteit zou liggen bij het langer vastleggen van een andere sterspeler, Mohamed Salah.

Mané was dit seizoen vooralsnog goed voor 20 doelpunten en 4 assists in 46 officiële wedstrijden. Liverpool staat zowel in de finale van de Champions League, waarin het op 28 mei Real Madrid treft, als in de finale van de FA Cup, waarin Chelsea op 14 mei de tegenstander is. In de competitie speelt de ploeg van Jürgen Klopp nog drie wedstrijden, waarin men drie punten moet zien goed te maken ten opzichte van koploper Manchester City. Mané won eerder dit jaar met Senegal de Afrika Cup door in de finale het Egypte van Salah te verslaan. Later dit jaar speelt Mané onder meer tegen het Nederlands elftal op het WK in Qatar.