Vaste gast Valentijn Driessen kraakt boycot van VI: ‘Dat vond ik heel zwak'

Dinsdag, 10 mei 2022 om 10:20 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 10:36

Als het aan Valentijn Driessen ligt, keert het programma Vandaag Inside snel weer terug op de buis. De chef voetbal van De Telegraaf, zelf regelmatig tafelgast in het programma, heeft zich flink gestoord aan de manier waarop meerdere zenders Johan Derksen lieten vallen. “De loyaliteit van sommigen stelden me wel erg teleur, heel zwak”, zo vertelde Driessen in het item Koffie met Valentijn.

“Doodzonde”, luidt het oordeel van de chef voetbal annex columnist. “Ik hoop dat het alsnog terugkomt. Het is heel leuk om het te doen, om er te zitten en over voetbal te praten.” Volgens Driessen helpt het programma hem ook om in zijn andere werkzaamheden meer gedaan te krijgen. “De mensen zijn ook bereid om wat tegen je te zeggen, dus het is ook goed voor je.” Gevraagd naar de toekomst van Derksen is Driessen duidelijk. “Ik kan me niet voorstellen dat Johan niet iets gaat doen, want het kan toch niet zo zijn dat je iedere dag naar beneden komt en dan in je woonkamer aankomt en geen enkel doel in je leven hebt? Terwijl er voor hem dertig uur in een dag zat.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens de beruchte 'Derksen-rel', lieten veel zenders de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International vallen. “Dat vond ik heel zwak”, zegt Driessen daarover. “De loyaliteit van sommige zenders stelden me wel erg teleur. Als je tien jaar voor alles en iedereen geweldige radioprogramma’s maakt. Ik hoorde dat hij bij Radio Rijnmond het best beluisterde radioprogramma van de week had. En dan die loyaliteit aan de dag. Ik vind het wel goed dat hij te horen blijft op RTV Drenthe en Arrow Bluesbox Radio. Arrow Bluesbox Radio heeft volgens mij altijd achter hem gestaan. Bij Radio Drenthe is hij weer terug."

"Het heeft op dit moment niet zo veel zin om in emoties te reageren”, zo reageerde presentator Wilfred Genee van Vandaag Inside eerder op het voorval in zijn radioprogramma The Friday Move op BNR. “Dan denk ik dat het verstandiger is om even een pas op de plaats te maken. Als je vanuit emoties allerlei dingen gaat roepen wordt het allemaal veel lastiger.” René van der Gijp liet aan De Telegraaf weten dat hij het programma niet ziet terugkeren. “We zijn ervan overtuigd dat we niet meer terugkeren op tv in deze vorm. Iedere keer is het hetzelfde. Er valt een soort bom, iedereen is helemaal over de zeik en twee dagen later is het: waar hebben we het eigenlijk over?”