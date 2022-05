Belangstellende Cocu ontkent open sollicitatie bij PSV: ‘Als dat niet kan...'

Dinsdag, 10 mei 2022 om 06:45 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 06:48

Philip Cocu heeft naar eigen zeggen geen open sollicitatie bij PSV gedaan om Roger Schmidt op te volgen. De ex-trainer van de Eindhovenaren werd vlak na de bekendmaking van het vertrek van Schmidt aan het einde van het seizoen op de tribune in het Philips Stadion gespot. Cocu bekeek samen met PSV-commissaris Hans van Breukelen de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv, (1-0) wat tot geruchten over een terugkeer in Eindhoven leidde. “Ik werd toevallig uitgenodigd”, is de reactie van Cocu maandagavond bij Rondo.

“Ik ga vaker naar wedstrijden kijken", licht de momenteel werkloze trainer toe, "en toevallig werd ik bij deze gelegenheid uitgenodigd voor een diner met een aantal oud-spelers. Vlak voor de wedstrijd begon, kwam Hans pas binnen en ik zie dan geen reden om iets anders te gaan doen, alleen omdat Schmidt net zijn afscheid had aangekondigd." Cocu kreeg veel kritiek te verwerken op zijn aanwezigheid tijdens het duel, maar geeft aan hier niet mee te hebben gezeten. “Ik kan er niet zoveel mee en heb er ook niet zoveel aandacht aan besteed. Ik heb die wedstrijd gekregen en ik kom graag bij PSV. Als ik dat niet meer zou kunnen doen alleen omdat er dan geruchten komen, dan zou het wel een lastig verhaal worden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De mensen die mij een beetje kennen weten dat als ik zou willen solliciteren, er genoeg mensen zijn bij PSV die ik ken en die ik zou kunnen benaderen. Daar hoef ik niet voor op de tribune te zitten”, zo gaat de oud-middenvelder verder. Later in de uitzending geeft Cocu toe dat hij er ‘serieus over zou hebben nagedacht’ als de Eindhovenaren zich bij hem hadden gemeld. Eerder dit jaar gaf de trainer tegenover Voetbal International ook al aan open te staan voor een terugkeer in Eindhoven. “PSV weet dat ze me altijd kunnen bellen", gaf Cocu toen te kennen. "Dat is nu niet opeens anders. Ik sluit nooit dingen bij voorbaat uit.” Waar Cocu nu aan de slag gaat weet hij zelf ook nog niet. “Maar ik ga niet zomaar overal instappen. De voorwaarden moeten wel goed zijn.”

Na een succesvolle periode als trainer van PSV met onder meer drie behaalde landstitels en het veroveren van de KNVB Beker kende Cocu minder geslaagde periodes bij zowel het Turkse Fenerbahçe als bij het Engelse Derby County. In Turkije volgde na een kleine vijf maanden al zijn ontslag nadat hij in vijftien wedstrijden drie overwinningen had weten te behalen. Bij Cocu's vertrek had Fenerbahçe er nog nooit zo slecht voor gestaan in de 61-jarige competitiegeschiedenis van de Süper Lig. In Engeland werd Cocu na iets meer dan een seizoen op non-actief gesteld, eveneens wegens tegenvallende prestaties.