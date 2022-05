Adrie Poldervaart vanaf volgend seizoen trainer van De Graafschap

Maandag, 9 mei 2022 om 23:03 • Dominic Mostert

Adrie Poldervaart gaat vanaf volgend seizoen aan de slag als trainer van De Graafschap. De huidige assistent-trainer van FC Groningen volgt Jan Vreman op in Doetinchem en tekent voor twee seizoenen, zo meldt Voetbal International. Poldervaart was de afgelopen drie seizoenen werkzaam bij Groningen onder hoofdtrainer Danny Buijs, maar kan vanwege zijn aflopende contract transfervrij vertrekken.

Het eentrekken van Poldervaart is geen verrassing, want vorig jaar deed De Graafschap al een poging om hem te strikken. Toen vroeg Groningen nog een te hoge afkoopsom, waardoor de keuze viel op Reinier Robbemond. Half maart werd Robbemond ontslagen wegens tegenvallende resultaten, waarna Vreman op interim-basis werd aangesteld. Vreman stond daarvoor aan het hoofd bij de Onder 18 van De Graafschap en kon dus doorschuiven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Graafschap bleef evenwel overtuigd van de kwaliteiten van Poldervaart, die slechts één seizoen ervaring in het betaald voetbal heeft: in 2018/19 werd hij aangesteld bij Excelsior en stopte hij na 26 jaar met zijn werk als fysiotherapeut. In april 2019 legde hij vanwege tegenvallende resultaten zijn functie neer. Het is nog de vraag op welk niveau De Graafschap volgend seizoen speelt. De nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie remiseerde maandag met 1-1 in de eerste wedstrijd tegen FC Eindhoven in de eerste ronde van de play-offs om promotie.