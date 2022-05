Uiterst zwak AS Roma biedt Feyenoord geen enkele reden tot huiveren

Maandag, 9 mei 2022 om 22:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:28

Fiorentina heeft AS Roma maandagavond een tik uitgedeeld in de subtop van de Serie A. In Florence bleken twee vroege doelpunten van de thuisploeg doorslaggevend: 2-0. Roma kwam er eigenlijk de hele wedstrijd niet aan te pas en bood Conference League-opponent Feyenoord weinig reden om angstig te worden in de aanloop naar de finale. Op de ranglijst hebben Roma en Fiorentina allebei 59 punten; op basis van onderling resultaat staat Roma zesde en Fiorentina zevende. De nummer zes gaat de groepsfase van de Europa League in en de nummer zeven de play-offronde van de Conference League.

Fiorentina had de voorgaande vier officiële wedstrijden verloren, maar trok voortvarend ten strijde tegen Roma. In de eerste 25 minuten maakte la Viola liefst drie doelpunten, waarvan de eerste twee geldig werden verklaard. Het openingsdoelpunt kwam voort uit een strafschop. In de tweede minuut gaf Rick Karsdorp bij de rand van het strafschopgebied een tikje aan uit in de richting van Nicolás González, die naar de grond zit. Het was niet geheel duidelijk dat er contact was, maar arbiter Marco Guida zag een overtreding en concludeerde bovendien dat de overtreding binnen de zestien was.

Fiorentina komt razendsnel aan de leiding in eigen huis! ? Vanaf de strafschopstip maakt Nico Gonzalez geen fout: 1-0 ????#ZiggoSport #SerieA #FiorentinaRoma pic.twitter.com/MXRkBwbj4r — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 9, 2022

?????????? ??????, we zijn pas 10 minuten onderweg en het staat al 2-0 ?? Giacomo Bonaventura mag opstomen en rustig binnenschuiven ????#ZiggoSport #SerieA #FiorentinaRoma pic.twitter.com/nQ5Sbs3CTV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 9, 2022

González ontfermde zich over de strafschop en koos op koelbloedige wijze de linkerhoek uit. Giacomo Bonaventura werd geen strobreed in de weg gelegd tijdens een demarrage over de helft van Roma, betrad het strafschopgebied en schoof de bal achter doelman Rui Patrício. Vervolgens leek Bonaventura ook de 3-0 te maken, maar in de aanloop naar het doelpunt was er sprake van buitenspel bij assistgever Cristiano Biraghi. Roma oogde onmachtig en creëerde nauwelijks serieuze kansen op de aansluitingstreffer in de eerste helft.

Ook in de tweede helft oogde Roma futloos en ongeïnspireerd. Fiorentina kende geen moeite met het vasthouden van de voorsprong, maar toch viel er voor Roma iets te vieren. Leonardo Spinazzola maakte in de slotfase zijn opwachting als invaller. De linksback was op het EK van afgelopen zomer een van de uitblinkers bij Italië, tot hij zijn achillespees afscheurde in de kwartfinale tegen België van 2 juli. 311 dagen later keerde Spinazzola terug op het veld.