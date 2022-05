De Graafschap - Eindhoven blijft spannend na 'VAR-loze' penalty's

Maandag, 9 mei 2022 om 21:58 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 22:05

Het eerste duel tussen De Graafschap en FC Eindhoven is in een gelijkspel geëindigd. Het duel op de Vijverberg werd beslist door doelpunten van Joey Sleegers en Danzell Gravenberch. Beide spelers scoorden uit een strafschop in het duel waar wegens een communicatiefout bij ESPN geen VAR aanwezig was. De returnwedstrijd in Eindhoven vindt vrijdagavond om 20.00 uur plaats. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de halve finale van de play-offs, waar het ADO Den Haag of NAC Breda treft.

Het duel werd opvallend genoeg afgewerkt zonder de aanwezigheid van de VAR. Eerder werd gemeld dat er wel de beschikking zou zijn over het videosysteem, maar door een misverstand bij ESPN waren er niet voldoende camera’s aanwezig en was het te kort dag om alsnog voldoende camera’s te regelen. De Graafschap ontsnapte al vroeg in de wedstrijd toen scheidsrechter Alex Bos een vermeende overtreding van Ted van der Pavert wegwuifde. De verdediger leek Charles-Andreas Brym licht te toucheren toen deze een vrije doortocht richting het strafschopgebied leek te hebben, maar Bos zag er geen overtreding in. Na tien minuten was het wel raak voor de bezoekers. Sleegers gaf voor op Brym, waarna de bal tegen de uitgestoken arm van Jeffry Fortes aankwam. Zonder hulp van de VAR besloot Bos op aangeven van de grensrechter de bal op de stip te leggen. De protesten van de kant van de thuisploeg waren tevergeefs door het ontbreken van de VAR. Sleegers, smaakmaker bij de Eindhovenaren dit seizoen, schoot onberispelijk raak vanaf elf meter: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Diezelfde Sleegers dacht de voorsprong halverwege het eerste bedrijf te verdubbelen, maar zag zijn schot rakelings over gaan. Het eerste wapenfeit van de thuisploeg kwam op naam van Sam Hendriks, die zijn voet bij een verre vrije trap net niet genoeg achter de bal kon krijgen. Eindhoven controleerde de wedstrijd en zag de thuisploeg met zichzelf worstelen. Het publiek begon zich steeds meer van zich te laten horen en her en der ontstond er een klein fluitconcert. Vlak voor rust dook De Graafschap toch nog gevaarlijk op voor het vijandelijke doel, toen een schot van Giovanni Korte gekraakt werd door de verdediging. Jort van der Sanden dacht tien minuten na rust te scoren, maar de Eindhovense aanvaller schoot van dichtbij in buitenspelpositie raak. De Graafschap probeerde het wel, maar wist nog steeds geen vuist te maken. Na een uur spelen kreeg het dan eindelijk de eerste grote kans. Korte werd met een knappe steekbal van Mees Kaandorp een-op-een met Nigel Bertrams gezet, maar schoot recht op de doelman af.

De thuisploeg leek wakker geschud en kreeg een minuut later weer een grote kans. De Graafschap besloot door te spelen na een blessure bij Eindhoven en zag Hendriks in alle vrijheid de bal net naast het doel mikken. Halverwege de tweede helft kwam De Graafschap dan toch op gelijke hoogte. Van der Sanden kwam wild in en zag een bal van dichtbij tegen zijn uitgestoken arm aankomen. Scheidsrechter Bos wees naar de stip. Gravenberch, een paar minuten ervoor nog ingevallen ten koste van Hendriks, stuurde de keeper vanaf elf meter de verkeerde kant op: 1-1. Schlemiel Van der Sanden kreeg een minuut later de uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg weer op voorsprong te zetten, maar kopte van dichtbij hard naast het doel van Hidde Jurjus. Het was in de slotfase de thuisploeg die de aanval bleef zoeken en tevergeefs op zoek was naar de gelijkmaker.