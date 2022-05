Bayern München opent gesprekken met management Sadio Mané

Maandag, 9 mei 2022 om 22:21 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 22:21

Als het aan Bayern München ligt, speelt Sadio Mané zijn wedstrijden vanaf volgend seizoen in Duitsland. De aanvaller heeft een contract tot medio 2023 bij Liverpool, maar Bayern wil daar voortijdig een einde aan maken. Sportief directeur Hasan Salihamidzic van Bayern zou al gesprekken hebben gevoerd met de zaakwaarnemer van Mané, zo meldt het Duitse Sky.

Bayern werd dit seizoen in de kwartfinale van de de Champions League verrassend uitgeschakeld door Villarreal en wil volgend seizoen sterker voor de dag komen in het miljardenbal. Nadat Bayern twee weken geleden voor de tiende keer op rij kampioen is geworden van de Bundesliga, heeft het voor volgend seizoen als doel om weer 'de Cup met de Grote Oren’ te winnen. Mané is de eerste speler die de club uit Beieren met die missie moet helpen. De aanvaller is bezig aan zijn zesde seizoen bij Liverpool ligt nog maar een jaar vast.

Afgelopen weekend zou Salihamidzic de eerste gesprekken hebben gevoerd met het management van de Senegalees. Liverpool schijnt zelf nog niet met Mané om de tafel te hebben gezeten om te praten over een contractverlenging, omdat de prioriteit zou liggen bij het langer vastleggen van een andere sterspeler, Mohamed Salah. De Egyptenaar ligt net als Mané nog voor één seizoen vast in Liverpool en zal dus vermoedelijk eerder dan zijn teamgenoot om de tafel gaan met de Engelse club. Eerder wilde Salah niet te veel kwijt aan het over een eventuele contractverlenging. “Maar wat ik wel kan zeggen is dat er veel dingen zijn waar mensen niets vanaf weten", zei hij tegen Sky Sports.

Mané was dit seizoen vooralsnog goed voor 20 doelpunten en 4 assists in 46 wedstrijden. Liverpool staat zowel in de finale van de Champions League, waarin het op 28 mei Real Madrid treft, als in de finale van de FA Cup, waarin Chelsea op 14 mei de tegenstander gaat zijn. In de competitie speelt de ploeg van Jürgen Klopp nog drie wedstrijden, waarin men drie punten moet zien goed te maken ten opzichte van koploper Manchester City. Mané won eerder dit jaar met Senegal de Afrika Cup door in de finale het Egypte van Salah te verslaan. Later dit jaar speelt Mané onder meer tegen het Nederlands elftal op het WK in Qatar.