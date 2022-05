Verweij geeft transferupdates: Q. Timber, Brobbey, Gravenberch en Bergwijn

Maandag, 9 mei 2022 om 20:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:00

Mike Verweij heeft maandag een update gegeven over diverse transferdossiers bij Ajax. De clubwatcher van De Telegraaf bevestigt dat de club werk maakt van een definitief verblijf van Brian Brobbey, die sinds januari wordt gehuurd van RB Leipzig. Bovendien oriënteert Ajax zich op Quinten Timber en blijft ook Steven Bergwijn in beeld, terwijl de overstap van Ryan Gravenberch naar Bayern München langzaamaan beslag lijkt te krijgen.

"Ajax maakt werk van Brobbey. Het heeft zich gemeld bij RB Leipzig, dus de club wil Brobbey ook volgend seizoen graag in Amsterdam hebben", maakt Verweij duidelijk in de podcast Kick-Off van de krant. "Het is een beetje wrang dat je een speler hebt laten gaan en dan terug moet kopen, maar ik denk dat het een hele goede is om dat te doen." Het is al een tijdje wat stiller rondom de transfer van Gravenberch, maar Verweij denkt dat de momenteel geblesseerde middenvelder zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld.

"Ik denk dat het bij Gravenberch heel langzaam de goede kant op kruipt. Bayern schuift iets op en er kan nog iets gedaan worden met de commissie van het bureau van Mino Raiola. Bayern zei niet meer omhoog te willen met de transfersom, maar ik begreep dat het toch iets omhoog is gegaan in het laatste voorstel", maakt hij duidelijk. In april meldde De Telegraaf dat Bayern een bedrag van 23 miljoen euro inclusief bonussen wilde betalen, terwijl Ajax inzet op 30 miljoen.

Ajax moet ook rekening houden met een vertrek van Jurriën Timber, maar heeft diens broertje op het oog volgens Verweij. Eerder werd al duidelijk dat PSV belangstelling heeft voor de middenvelder van FC Utrecht. "Ajax is zich ook aan het oriënteren op Quinten Timber. De situatie hoe het er precies voorstaat bij FC Utrecht en wat precies de vraagprijs is, wordt in kaart gebracht. Ik denk dat er redelijk serieuze interesse in Timber is." Quinten Timber vertrok vorig jaar transfervrij van Ajax naar Utrecht.

Ook Bergwijn lijkt nog in beeld in de Johan Cruijff ArenA. Zelf zei hij onlangs dat een terugkeer in Nederland een serieuze optie is, omdat hij niet verwacht een basisplek bij Tottenham Hotspur te veroveren. "De signalen zijn dat Ajax ook deze transferzomer weer echt serieus werk gaat maken van Bergwijn. Dat het elke keer heel gecompliceerd is, ligt niet aan Ajax, maar aan Spurs en het salaris van Bergwijn. Het zal weer een hele opgave worden, maar Ajax gaat er weer vol voor."