Algemeen Dagblad: Jody Lukoki overleden na ruzie met familieleden

Maandag, 9 mei 2022 om 19:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:21

Jody Lukoki is overleden na een gewelddadige ruzie met familieleden, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Aanvankelijk was er niets bekend over zijn doodsoorzaak, maar volgens de krant heeft de voetballer 'rake klappen' geïncasseerd op een feest. Toen hij eenmaal thuis was, besloot hij vanwege extreme hoofd- en kniepijn naar het ziekenhuis te gaan, waar het snel bergafwaarts ging met zijn gezondheid.

Dokters constateerden dat een been van Lukoki als gevolg van een hardnekkige infectie en zuurstoftekort geamputeerd moest worden. Na die zware ingreep werd hij tijdelijk in coma gehouden. Maandag rond 06.00 uur overleed hij aan een hartstilstand, meldt de krant op basis van bronnen rondom de overleden aanvaller.

Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland meldt tegenover De Telegraaf dat er onderzoek wordt gedaan naar een geweldsincident waarbij Lukoki mogelijk betrokken zou zijn geweest. "Dat vond een week geleden plaats in Flevoland. Het onderzoek is nog pril, meer kunnen we er niet over zeggen."

Lukoki speelde gedurende zijn carrière onder meer voor Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle. Meest recentelijk stond hij onder contract bij FC Twente, waar zijn verbintenis eerder dit jaar werd verbroken. De aanvaller kwam geen minuut in actie voor de Tukkers, daar hij in de zomer zwaar geblesseerd raakte. Lukoki zag zijn verbintenis eerder dit jaar verbroken worden.

"Het is ongelofelijk. Op deze jonge leeftijd. Zo triest. Dit is echt verschrikkelijk. We leven mee met zijn familie en vrienden”, reageerde technisch directeur Jan Streuer van FC Twente tegenover De Telegraaf. Lukoki vertegenwoordigde Nederland in verschillende jeugdelftallen, daar hij beschikte over de dubbele nationaliteit. In maart 2015 ontving de buitenspeler zijn eerste oproep voor DR Congo en maakte hij zijn debuut tegen Irak. In totaal kwam hij drie keer uit voor zijn geboorteland.