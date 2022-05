Diëtiste kijkt op van crashdieet Ihattaren: ‘Beter snoep dan te weinig eten’

Woensdag, 11 mei 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:57

Volgens Valentijn Driessen wilde een ietwat zware Mohamed Ihattaren de race tegen de klok winnen via een crashdieet. Een vorm waarin extreem weinig calorieën eten tot een snel gewichtsverlies leidt. De wanhoop van een voetballer, of de financiële belangen bij een topclub, kunnen de vraag naar zo’n strategie doen toenemen. Maar, is dat ook goed voor de voetballer? En hoe kan deze eigenlijk zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen? Voetbalzone vroeg Titia van der Stelt, diëtiste van FC Twente, al het nodige over Food-ball.

Door Kevin van Buuren

Ook PSV zou Ihattaren voorheen al tweemaal op een dergelijk dieet gezet hebben, wist Driessen. Hoeveel calorieën de aanvallende middenvelder toen binnenkreeg, is niet bekend. Grote kans dat het niet genoeg was om echt een fittere voetballer te worden. Vetpercentage zegt namelijk niet alles. “Hoe sneller je afvalt, hoe meer spiermassa je afbreekt. Een voetballer verbruikt zeker zo’n drieduizend calorieën per dag”, zegt Van der Stelt. “Dat is energie om hard te trainen en om te herstellen. Je zou altijd voor een geduldige aanpak moeten gaan.”

Diëtiste Titia van der Stelt zet vraagtekens bij het crashdieet van Mohamed Ihattaren.

Het dieet van voetballers stond al vaker ter discussie. Met name als er een ogenschijnlijke kilo te veel aanzit. Maar ook Lionel Messi leefde voor hij een diëtist inschakelde op frisdrank en chocola. Die coach liet hem direct meer groente en fruit eten, maar zo min mogelijk suiker want ‘dat is slecht voor de spieren’. Toch functioneerde wielrenner Tom Dumoulin prima met winegums en chips toen zijn performance moest pieken. “Fruitsuiker en normale suiker is voor je lichaam precies hetzelfde”, weet Van der Stelt. Het gaat vooral om de juiste energiebron op het juiste moment voor de topsporter.

Een handje snoep

“Het lichaam zet suiker om in glucose, de beste brandstof voor je brein en spieren”, vervolgt de diëtiste. Voetballers moeten juist oppassen met vetten, of dus een combinatie van suiker en vetten, zoals chocola. “De avond voor de wedstrijd een handje snoep om je reserves aan te vullen is ideaal. Ja, ook beter dan een gekookt ei”. Glucose is direct als energie beschikbaar, vetten uit voedsel zijn vergeleken daarmee juist een zeer trage bron brandstofbron. Een belangrijk detail is wel dat zelfs een handje snoep voor de voetballers binnen hun caloriebehoefte valt. Een sportman snoept niet, maar gebruikt die specifieke voeding in z’n voordeel.

Sport wordt daarnaast vaak in verband gebracht met eiwitten. Een voetballer, die enkele uren traint en vaak ook nog het krachthonk induikt, hoeft echter geen bodybuild-hoeveelheden proteïne te nemen. “Zo’n 1,5 gram per kilogram lichaamsgewicht is vaak genoeg”, zegt Van der Stelt. “Op rustdagen mag dit wat meer zijn. Net als wat meer vetten en minder koolhydraten”. De voedingsrichtlijn voor de non-atleet luidt vaak 40-30-30 (de respectievelijke percentages eiwitten, koolhydraten en vetten van de totale calorie-inname). “Voor voetballers is dit rond wedstrijddagen 30 procent eiwitten, 55 procent koolhydraten en de rest vetten”.

Koolhydraten uit bijvoorbeeld fruit zijn perfect voor een voetballer om de reserves aan te vullen.

In een tijdperk van koolhydraatarm en ketogeen – waarbij vetten de belangrijkste voedingsbron zijn – worden koolhydraten meer dan eens tot vijandige dikmaker bestempeld. Hebben voetballers ook last van zulke sterke verhalen over voeding? “Soms hoor ik wel dat iemand niet te veel koolhydraten eet, ‘omdat dat niet zo goed is’. Nou, voor een voetballer juist wel, omdat je al die opgeslagen energie ook verbruikt. Maar over het algemeen zijn ze goed geïnformeerd”, zegt Van der Stelt.

Zelf keuzes maken

Dat de diëtiste kant en klare voedingsschema’s voor voetballers maakt is meestal niet waar. “Op het begin van het seizoen wel, maar daarna pakken ze het zelf op. Ik informeer ze liever. Dit is jouw lichaamstype. Dat heeft deze voedingsmiddelen nodig in kleine, medium of grote porties, afhankelijk van dat type”. Wanneer haar advies doordringt tot de speler, neemt die makkelijker zijn eigen verantwoordelijkheid. “Ik ga ook niemand achternalopen om te zien wat ze thuis allemaal eten. Ze weten wat ze moeten doen en laten.”

Het is de opleiding in verantwoordelijkheid die Ihattaren in zijn tijd bij PSV misschien miste. Waardoor hij ook bij Ajax een crashdieet als de beste en snelste keuze zag. “Ik weet dat PSV nu zeer serieus bezig is met voeding. Misschien was het geval Ihattaren wel de reden daartoe”, denkt Van der Stelt hardop. In ieder geval wilde Ajax niks van een haastige aanpak weten. Wat doet vermoeden dat ook de Amsterdamse club kiest voor geduldige voorlichting. Is dat lastig als de belangen gigantisch zijn?

“Ik heb het zelf nog niet concreet meegemaakt. Als iemand extra aandacht nodig heeft, krijgt die dat. Maar kapitaal was daar nooit een reden van”, zegt Van der Stelt, die niet uitsluit dat er in het voetbal keuzes op belangen wordt gebaseerd. “Als je dan ziet dat hij de laatste paar minuten invalt, terwijl er andere keuzes gemaakt kunnen worden…”, wijst ze naar de invalbeurt van Ihattaren in de verloren bekerfinale tegen PSV. De diëtiste benadrukt dat professionals de eindverantwoordelijke zijn, ook bij gretige voetballers. “Als zo’n talent van een paar miljoen heel graag wil, dan moet je sterk in je schoenen staan als voedingsspecialist om te doen wat het beste is voor hem.”