Restaurantbezoek van Mbappé en Hakimi brengt voetbalpers in vuur en vlam

Maandag, 9 mei 2022 om 19:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:04

Kylian Mbappé is momenteel in Madrid, zo blijkt uit foto's en video's van Cadena COPE. In de hoofdstad van Spanje is de aanvaller van Paris Saint-Germain uit eten gegaan met zijn goede vriend en ploeggenoot Achraf Hakimi. Het nieuws wordt groots gebracht door verschillende kranten, al schrijft Marca dat Mbappé 'volgens de officiële versie' slechts op vakantie is. Samen met Hakimi maakt hij gebruik van een paar vrije dagen die PSG heeft toegekend.

Zondag speelde PSG met 2-2 gelijk tegen Troyes; komende zaterdag gaat het sterrenensemble van Mauricio Pochettino op bezoek bij Montpellier. Omdat PSG al verzekerd is van de landstitel en alleen nog competitiewedstrijden speelt, laat Pochettino de teugels vieren. Hij heeft zijn selectie vrijaf gegeven tot woensdag. Mbappé en Hakimi besloten van de gelegenheid gebruik te maken om af te reizen naar Madrid, waar ze maandagmiddag aten bij restaurant Leña. "De reservering werd gemaakt rond 14.00 uur, waarna de twee rond 15.25 uur aankwamen bij het restaurant", aldus COPE. Ze werden vergezeld door de broer van Hakimi en twee andere, niet nader genoemde personen.

?? Así sale @KMbappe del restaurante de Madrid ?? Como ha adelantado @COPE, el delantero francés ha comido allí con @AchrafHakimi ?? @CesarAbadia7 ?? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/RfGsBHwF7v — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 9, 2022

De afgelopen weken stonden sportkranten in Frankrijk en Spanje vol over de toekomst van Mbappé. Vorige week meldde Le Parisien dat hij op het allerlaatste moment heeft besloten zijn aflopende contract bij PSG te verlengen: hij zou tegen een netto jaarsalaris van 50 miljoen euro per seizoen en een netto tekenpremie van 100 miljoen euro voor twee seizoenen bijtekenen. Zijn moeder Fayza Lamari ontkende vervolgens via Twitter dat er sprake was van een principeovereenkomst met PSG of een andere club. "De besprekingen over de toekomst van Kylian gaan in grote sereniteit verder om hem in staat te stellen de beste keuze te maken, met respect voor alle partijen", klonk het.

De kwaliteitskrant El País schreef zondag dat Real Madrid in maart, nadat het ten koste van PSG de kwartfinale van de Champions League had bereikt, een vierde en laatste poging deed om Mbappé te strikken: een tekenbonus van 180 miljoen euro, een nettosalaris van 40 miljoen euro en 50 procent van de inkomsten uit zijn portretrechten. Waar zijn zakelijk adviseurs 'het meest genereuze voorstel in de voetbalhistorie' meenden te zien, was Mbappé niet onder de indruk. Hij kon zich niet vinden in het afstaan van de helft van de inkomsten uit zijn portretrecht, een gebruikelijke gang van zaken bij Real onder het bewind van Florentino Pérez sinds het jaar 2000. Mbappé was zo teleurgesteld, dat hij contractverlenging bij PSG plots weer overwoog.

De zakelijk adviseurs van Mbappé berekenden dat de aanvaller er financieel op achteruit zou gaan, als hij de helft van die inkomsten moest afstaan. De Fransman strijkt jaarlijks immers tientallen miljoenen euro's op met zijn aantrekkingskracht tot merken als EA Sports, Nike en Hublot. Bovendien was het kamp-Mbappé verrast door de eis van Real, omdat de Koninklijke tijdens gesprekken in de afgelopen twee jaar nooit iets had gezegd over het inleveren van de gelden. In de eerste week van april trad Mbappé naar buiten en zei hij nog geen besluit te hebben genomen over zijn toekomst, omdat er 'nieuwe omstandigheden' waren om rekening mee te houden. Hij wilde niet in detail treden, maar volgens El País betrof die uitspraak het slechte nieuws omtrent de portretrechten.

Zonder de deur naar Madrid volledig te sluiten hervatte de familie Mbappé de gesprekken met PSG over een nieuw contract. El País kwam zondag met andere financiële voorwaarden naar buiten dan de informatie uit het eerdere artikel van Le Parisien. Als Mbappé voor twee jaar zou bijtekenen, kon hij volgens de Spaanse krant een bonus van 80 miljoen euro krijgen, plus een nettosalaris van 40 miljoen euro in het eerste jaar en 50 miljoen in het daaropvolgende seizoen. Bij een verlenging voor drie jaar zou de tekenbonus 130 miljoen euro bedragen; als hij voor meer dan drie jaar wilde tekenen, mocht Mbappé zelf de einddatum bepalen en kon hij 200 miljoen euro aan tekengeld tegemoetzien. Vanaf het vierde jaar zou hij dan 60 miljoen euro per jaar verdienen.

Bij PSG zou Mbappé, in tegenstelling tot in Madrid, tevens de volledige inkomsten uit zijn portretrechten behouden. "Het laatste woord is aan Mbappé, die nog geen keuze heeft gemaakt tussen twee imperfecte opties: de helft van zijn inkomsten uit portretrechten opgeven en naar Madrid gaan ondanks dat hij er financieel op achteruit zou gaan, of zich committeren aan PSG zonder de absolute garantie te hebben dat de sjeiks blijven investeren in de ploeg", aldus El País. PSG ziet Mbappé als het hart van het sportieve project de komende jaren. De Fransman is zelf gefocust op zijn twee grote doelen: op persoonlijk vlak is dat het winnen van de Ballon d'Or, op clubniveau het binnenhalen van de Champions League.

Behalve de aanwezigheid van Mbappé in Madrid kan ook die van Hakimi interessant zijn. Volgens eerdere berichtgeving van RMC Sport zijn de twee spelers haast onafscheidelijk bij PSG. Hakimi zou een moeizame relatie onderhouden met de 'Zuid-Amerikaanse clan' bij PSG. De selectie van PSG bevat een groot aantal spelers uit Brazilië en Argentinië, onder wie Lionel Messi. Hakimi zou eigenlijk alleen met Mbappé bevriend zijn; verder spreekt hij nauwelijks met ploeggenoten. De 23-jarige rechtsback zou het niet zien zitten om na het vertrek van de spits zelf bij PSG te blijven. Het contract van Hakimi loopt echter door tot medio 2026.