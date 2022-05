Smaakmaker dreigt AZ deze zomer te verlaten: ‘Ik heb ambities’

Maandag, 9 mei 2022 om 19:27 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 19:34

Jesper Karlsson ziet AZ niet als zijn eindstation. De smaakmaker heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld van onder meer Napoli en droomt hardop van spelen in een van de vijf topcompetities. In gesprek met het Zweedse Fotbollskanalen laat de aanvaller zijn licht schijnen op zijn prestaties in Alkmaar en sluit hij niet uit dat hij een overstap maakt. “Ik wil verdergaan en zien hoe ver ik kan komen.”

Met 19 doelpunten en 12 assists in 45 wedstrijden is Karlsson bezig aan een uitstekend tweede seizoen in Alkmaar. De Zweed heeft naar eigen zeggen meer verantwoordelijkheid gekregen, en is daar blij mee. “Voor aanvang van dit seizoen vertrokken er veel spelers, waardoor ik onder andere de penalty’s ben gaan nemen. Daardoor heb ik meer doelpunten kunnen maken, wat me veel zelfvertrouwen heeft gegeven.” Karlsson is geen speler die veel zijn mond opentrekt, zo oordeelt hij zelf. “Ik ben degene die het op het veld laat zien en van daaruit helpt en andere spelers pusht. Als er iets gezegd moet worden dan doe ik dat, maar ik wil vooral mijn voeten laten spreken.”

Gevraagd naar zijn ambities geeft de 23-jarige buitenspeler aan dat hij graag wil zien waar zijn plafond ligt. “Ik heb ambities en toen ik hier tekende wist ik niet waar ik terecht zou komen. Ik kan nog niet zeggen dat AZ volledig van mij is, om het zo te zeggen. Daar ben ik niet tevreden over, maar ik wil doorgaan en zien hoe ver ik kan komen." Dat hij vroeg of laat een volgende stap wil zetten door Nederland te verlaten voor een topvijfcompetitie is geen geheim. “We zullen zien. Het is altijd mijn droom geweest. Ik heb hier nu twee goede seizoenen achter de rug, dus we zullen het zien.”

Overigens acht Mario Been Jesper Karlsson rijp voor een stap hogerop. "Ik ben benieuwd hoe hij ermee zou omgaan als hij nog een stap hoger zou spelen", vertelde Been zondagavond bij Dit was het Weekend. "Bij AZ is hij het mannetje, mag hij alles doen en speelt hij de wedstrijden op zijn manier. Maar zou hij het ook kunnen bij een grotere club als Ajax?” De analist keek tijdens zijn analyse naar de assist van Karlsson op (Hakon) Evjen in de wedstrijd tegen Ajax. “Ik vind wel dat hij specifieke kwaliteiten heeft. Deze pass bijvoorbeeld." Jan Joost van Gangelen stelde een transfer naar PSV voor als opvolger van Gakpo, aan wie getrokken wordt door Arsenal. "Daar kan hij makkelijk spelen. Voetbaltechnisch zeer zeker", vond Been.

Karlsson kwam in de zomer van 2020 over van het Zweedse IF Elfsborg, waar hij vier seizoenen actief was. In Alkmaar maakte hij in zijn debuutseizoen 11 doelpunten in 32 competitiewedstrijden. Dit seizoen heeft de buitenspeler 15 doelpunten in evenzoveel wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam staan. In januari 2020 maakte Karlsson zijn debuut in het Zweedse nationale elftal in de oefeninterland tegen Moldavië. Hij mocht aan de aftrap verschijnen en werd na 78 minuten naar de kant gehaald. Karlsson heeft inmiddels zeven wedstrijden in het nationale elftal achter zijn naam staan.