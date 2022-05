Feyenoord geeft onder druk van twitteraar toch toelichting over finaletickets

Maandag, 9 mei 2022 om 17:12

Feyenoord krijgt in totaal vierduizend kaarten voor de finale van de Conference League in Tirana, waarvan er drieduizend aan supporters beschikbaar worden gesteld. Nadat de club maandag communiceerde dat er drieduizend kaarten voor supporters zouden zijn, vroeg een twitteraar hoeveel kaarten Feyenoord krijgt voor 'familie, medewerkers en business'. Daar wilde Feyenoord aanvankelijk geen antwoord op geven, maar dat deed het even later toch.

"3.000 kaarten voor de 'gewone' supporters. Hoeveel kaarten mag de club maximaal aanvragen voor familie, medewerkers en business?", vroeg supporter Roeland aan Feyenoord. "Hoi!", reageerde Feyenoord. "Ook wij vinden het jammer dat er maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar zijn voor deze wedstrijd. Er zijn 3.000 kaarten beschikbaar voor supporters, overige aantallen delen we niet."

Roeland nam daar geen genoegen mee. "Hoezo delen jullie dat niet? Dat zou wel zo netjes zijn naar alle supporters. Of wordt dan pas echt duidelijk dat jullie de 'gewone' supporters weer keihard naaien en de prioriteit geven aan zakelijke relaties?" Feyenoord besloot toen opening van zaken te geven: "We willen hier toch nog even op terugkomen om de geruchten de kop in te drukken. In totaal zijn er 4.000 kaarten beschikbaar, waarvan er 3.000 gratis zijn voor supporters. De overige 1.000 kaarten zijn betaald en worden beschikbaar gesteld aan staf, partners, sponsoren etc."

Feyenoord schreef maandag op de website te balen van het beperkte aantal tickets voor supporters. "Feyenoord is teleurgesteld over het beperkte aantal kaarten dat voor deze historische wedstrijd beschikbaar is voor supporters van beide finalisten. Een mooi affiche als AS Roma – Feyenoord, de allereerste finale van de Europa Conference League, had in onze ogen een groter podium verdiend met tienduizenden toeschouwers van beide clubs", meldde de club.

Hoi! Ook wij vinden het jammer dat er maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar zijn voor deze wedstrijd. Er zijn 3.000 kaarten beschikbaar voor supporters, overige aantallen delen we niet. — Feyenoord Webcare (@VraagFeyenoord) May 9, 2022