Tumor bij Timo Baumgartl met succes verwijderd: seizoen is voorbij

Maandag, 9 mei 2022 om 16:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:02

Het seizoen van Timo Baumgartl is voorbij, zo maakt PSV bekend. Tijdens een routinecontrole in het ziekenhuis is er bij de 26-jarige verdediger een tumor ontdekt. De artsen hebben de tumor met succes verwijderd. Baumgartl zal deze zomer aan zijn herstel werken, onder andere met preventieve vervolgbehandelingen.

Baumgartl wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan 1. FC Union Berlin en speelde 35 officiële wedstrijden voor de Bundesliga-club, waarvan de laatste op woensdag 20 april in de DFB-Pokal tegen RB Leipzig (2-1 nederlaag). Hij maakt het goed, meldt PSV. "Gelukkig doe ik al een aantal jaren aan preventieve zorg. Ik ben erg dankbaar voor de snelle, duidelijke diagnose en voor de succesvolle operatie die sindsdien heeft plaatsgevonden", reageert Baumgartl.

"Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken voor de ongelooflijke steun. Dat zal ik nooit vergeten. Mijn focus ligt nu op het snelst mogelijke herstel”, aldus Baumgartl. De verdediger, Union Berlin en PSV vragen om begrip om het feit dat hij zich wil concentreren op zijn herstel en voorlopig niet beschikbaar is voor media-afspraken, voegt PSV eraan toe.