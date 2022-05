Jeremiah St. Juste maakt toptransfer en gaat Champions League in

Maandag, 9 mei 2022 om 16:33 • Dominic Mostert

Jeremiah St. Juste staat voor een miljoenentransfer naar Sporting Portugal, zo meldt Fabrizio Romano maandagmiddag. Volgens de transfermarktexpert komt de verdediger voor circa 9,5 miljoen euro over van FSV Mainz 05. Zijn broer en zaakwaarnemer Yoshua St. Juste heeft een akkoord bereikt met Sporting, al is het nog niet bekend voor hoeveel jaar de verdediger gaat tekenen. Zijn contract bij Mainz liep nog een jaar door.

Dat St. Juste een transfer zou maken, was geen verrassing. Vorige maand meldde BILD dat Leicester City en West Ham United interesse hadden getoond; eerder werden Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund al genoemd als clubs met belangstelling. Afgelopen zomer ondernam Dortmund al een concrete poging, maar een transfer kwam niet tot stand. Dat was opvallend, want St. Juste en Mainz hadden naar verluidt een afspraak dat de verdediger bij een passend bod mocht vertrekken. Een jaar later lijkt de transfer er toch te komen.

Ondanks dat St. Juste nog geen al te gelukkig seizoen kent - een schouderblessure houdt hem al twee lange periodes aan de kant, waardoor hij in deze voetbaljaargang pas acht wedstrijden speelde - is Sporting overtuigd van zijn kwaliteiten. Daardoor kan St. Juste zich verheugen op deelname aan de Champions League. Met nog een speelronde te gaan is Sporting immers zeker van de tweede plaats, die in Portugal recht geeft op een ticket voor de groepsfase van het miljardenbal.

Vrijdag berichtte het Algemeen Dagblad al over de naderende transfer van de 25-jarige verdediger. De krant repte over een transfersom van circa tien miljoen euro plus twee miljoen aan potentiële bonussen. Feyenoord heeft in 2019 naar verluidt een doorverkooppercentage bedongen toen St. Juste werd verkocht aan Mainz. Die treedt pas in werking als de transfersom hoger is dan de aanschafprijs van Mainz en daar lijkt sprake van; destijds meldde Voetbal International dat St. Juste ongeveer negen miljoen euro kostte. Zijn oude club sc Heerenveen kan bovendien een solidariteitsbijdrage tegemoetzien. De Leeuwarder Courant berekent dat het gaat om ongeveer 300.000 euro bij een transfersom van 9,5 miljoen.