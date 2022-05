Ron Jans aangeslagen door overlijden Lukoki: ‘Ik ben er kapot van’

Maandag, 9 mei 2022 om 16:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:41

Het plotselinge overlijden van Jody Lukoki komt hard aan bij Ron Jans. De trainer van FC Twente had de aanvaller dit seizoen tot februari onder zijn hoede. Jans werd maandagochtend door technisch directeur Jan Streuer op de hoogte gesteld van het overlijden van zijn voormalig pupil.

“Dit is zo verschrikkelijk. Ik ben er kapot van”, zegt Jans, die zo snel mogelijk zijn spelers op de hoogte bracht, tegenover De Telegraaf. “Virgil Misidjan, die jarenlang met Jody heeft samengespeeld in Bulgarije, heb ik persoonlijk opgebeld om sterkte te wensen, omdat zij goede vrienden zijn. Morgen komen we met z’n allen bij elkaar om stil te staan bij het overlijden van Jody en het gezamenlijk te verwerken. Ik wens zijn familie en vrienden heel veel sterkte. Het is verschrikkelijk dat iemand zo jong overlijdt en hij laat ook een dochtertje achter. Het is heel triest.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik heb heel mooie herinneringen aan Jody. Als ik aan hem denk, krijg ik een glimlach op mijn gezicht”, vervolgt Jans. “Het was zo’n fijne jongen om mee te werken, altijd vrolijk en ook heel lief. Hij wilde altijd graag trainen. Op die manier wil ik ’m herinneren.” Doordat Jans eerder al fijn samenwerkte bij PEC Zwolle beveelde hij de aanvaller afgelopen seizoen aan bij FC Twente. “We waren op zoek naar snelle buitenspelers en toen werd Jody aangeboden, die op dat moment transfervrij was. Ik wilde hem weer oppoetsen bij FC Twente, maar al in zijn eerste week scheurde hij zijn kruisband.”

Het overlijden van Lukoki werd maandagochtend tegenover Voetbal International bevestigd door zijn zaakwaarnemer Menno Groeneveld. "Wij als agentschap zijn hiervan diep geshockeerd. De exacte oorzaak van overlijden is bij ons nog niet bekend. De familie is in shock en erg verdrietig. Jody was een hele vrolijke jongen, en was bijna hersteld van zijn blessure. Voor nu wil ik het hierbij laten en graag vraag ik ook van journalisten om de situatie los te laten en familie en vrienden ruimte te geven om dit te verwerken", aldus Groeneveld.