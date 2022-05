‘Gaan woensdag flessen open op kampioensfeest Ajax bij het arbitrale team’

Maandag, 9 mei 2022 om 16:32 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:51

PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof zijn allerminst te spreken over het optreden van scheidsrechter Serdar Gözübüyük in de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV (2-2). De leidsman kende diep in de blessuretijd een discutabele penalty toe aan de Rotterdammers. Cyriel Dessers pakte het cadeau gretig uit en snoepte zo vlak voor tijd twee kostbare punten af van de bezoekers.

“Ik vind het een schande”, zo trapt René af in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. “Ik denk dat ze gewoon woensdag bij het feest zitten, die Danny Makkelie en Gözübüyük, of hoe heet die koekenbakker?” René doelt daarmee waarschijnlijk op Pol van Boekel, die Gözübüyük als VAR assisteerde. Wanneer zijn broer Willy aan het woord komt reageert hij door te stellen dat de leidsman ‘gewoon had moeten kijken’ naar de beelden. “Het was een onterechte strafschop." René haakt vervolgens in op het antwoord van zijn broer. "Een schande voor het scheidsrechtersgilde”, zo luidt zijn mening. “Hij komt zelf niet voor de camera, dus hij geeft zijn schuld al toe. Omdat hij niet durft. Een slapjanus dat hij niet de verantwoording durft te nemen”.

Op de vraag of er woensdag wat flessen opengaan bij het scheidsrechterskorps wanneer Ajax kampioen wordt, is René duidelijk. “Ja, ik denk het wel.” Volgens Willy zijn de scheidsrechters niet objectief. “Als je naar gisteren kijkt wel ja”, is zijn reactie op de vraag of scheidsrechters clubs bevoordelen. De broers vinden overigens dat PSV het ook zelf heeft laten liggen tegen Feyenoord, door de wedstrijd niet al in het slot te gooien. “De eerste helft had je het al moeten afmaken”, aldus René. “En Eran Zahavi krijgt die enorme kans aan het begin van de tweede helft. Als je dan 3-0 maakt is het alsnog gebeurd, maar hij maakt hem niet.”

Willy haakt in op de gemiste kans van Zahavi, die volgens hem niet voor de eerste keer dit seizoen een grote kans miste. ”Wederom niet hè. We wonnen de duels niet meer en liepen steeds meer achteruit in de tweede helft.” De presentator vraagt wat de prestaties over trainer Roger Schmidt zeggen. “Dat hij gefaald heeft”, aldus Willy. “Het was een verkeerde keus van PSV geweest om hem twee jaar geleden aan te stellen.”