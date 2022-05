‘Seagull’ Joël Veltman redt zeemeeuw uit hachelijke situatie

Maandag, 9 mei 2022 om 15:49 • Laatste update: 16:02

Joël Veltman toonde zich een redder in nood. Toen hij vreemde geluiden uit zijn schoorsteen hoorde komen, bleek er een zeemeeuw in klem te zitten. Op zijn Instagram-account is te zien hoe Veltman de meeuw met een ovenwant wist te redden. “De ene zeemeeuw die de andere vrijlaat!”, schreef de dertigjarige verdediger als bijschrift.

Not your average Sunday afternoon at the Veltman residence ?? pic.twitter.com/TORmBr8vTi — SEAGULLS SOCIAL (@SeagullsSocial) May 8, 2022

Veltman was zaterdag basisspeler bij Brighton, dat knap met 4-0 won van Manchester United. The Seagulls bezetten momenteel de negende plaats in de Premier League en zijn mogelijk bezig aan een historisch seizoen. Indien Brighton 48 punten behaalt, is dit het beste seizoen uit de clubgeschiedenis. In het seizoen 1981/82 haalde de club 52 punten uit 42 wedstrijden.