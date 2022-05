Xavi gaat in op transfer van Erling Braut Haaland: ‘Ik zal niet liegen’

Xavi heeft zijn licht laten schijnen op de aanstaande transfer van Erling Braut Haaland naar Manchester City. Maandagochtend maakte The Athletic bekend dat de Noorse doelpuntenmachine deze week een contract tot medio 2027 bij the Citizens zal tekenen. Xavi laat weten dat er langer een streep door de komst van Haaland naar Barça was gezet vanwege de financiële situatie van de club.

“Het is nog niet officieel, dus vraag het me nog een keer als het rond is", zegt Xavi op de persconferentie in aanloop naar het LaLiga-duel met Celta de Vigo van dinsdagavond. “Maar ik zal niet liegen. Vanwege onze financiële situatie is het wel erg moeilijk. Als gebeurt wat jullie zeggen, dan zal het een financiële kwestie zijn. Daar twijfel ik niet over.”

Spelers zullen moeten vertrekken zodat we anderen kunnen vastleggen, maar we moeten ons versterken als we competitief willen zijn”, vervolgt de Spaanse oefenmeester. Ondanks de financiële problemen is Xavi wel tevreden bij Barcelona. "Ik ben wel gelukkig met de voorzitter en de technisch directeuren. Ze respecteren mijn mening. We werken samen om de selectie te versterken."

Xavi heeft op persmoment daarnaast ook lovende woorden over Frenkie de Jong, die de laatste weken in verband wordt gebracht met een vertrek bij Barcelona. “Hij is een speler die de vrijheid nodig heeft om het spel te verdelen. Wij willen graag dat hij ook aanvallend een rol speelt. Hij is nog steeds een goede speler en hij heeft stappen gezet. Hij heeft voor ons het verschil gemaakt in veel wedstrijden.”