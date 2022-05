‘Teleurgesteld’ Feyenoord krijgt slechts 3.000 kaarten voor finale

Maandag, 9 mei 2022 om 14:15 • Laatste update: 14:27

Feyenoord heeft van de UEFA slechts drieduizend kaarten gekregen voor de Conference League-finale in Tirana tegen AS Roma. De Rotterdamse club laat weten teleurgesteld te zijn met de beslissing van de Europese voetbalbond en op meer kaarten gehoopt te hebben.

“Een mooi affiche als AS Roma – Feyenoord, de allereerste finale van de Europa Conference League, had in onze ogen een groter podium verdiend met tienduizenden toeschouwers van beide clubs”, schrijft Feyenoord. De finale wordt afgewerkt in de Arena Kombëtare, dat een capaciteit heeft van 22.500 man.

De Stadionclub laat weten de drieduizend kaarten beschikbaar te stellen aan uitsupporters. “400 kaarten zijn voor diamondcardhouders, 1.200 gaan er naar supporters met een goldcard en 175 naar silvercardhouders die door de opgebouwde punten van dit seizoen volgend seizoen een goldcard krijgen. De resterende kaarten kunnen worden geclaimd door silvercardhouders”, aldus Feyenoord.

De club heeft wel de mogelijkheid om voor familie van de staf en spelers, partners en sponsoren van de club, leden van de Feyenoord Business Club en overige relaties betaalde kaarten aan te vragen. Feyenoord en AS Roma treffen elkaar op 25 mei in de eerste Conference League-finale in de geschiedenis.