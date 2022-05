Voetbalwereld geschokt door overlijden Lukoki: ‘Dit is echt verschrikkelijk’

Maandag, 9 mei 2022 om 12:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:14

Enkele voormalige clubs van Jody Lukoki hebben geschokt gereageerd op diens overlijden. Maandagochtend werd bekend dat Lukoki op 29-jarige is overleden. De aanvaller speelde gedurende zijn carrière onder meer voor Ajax, SC Cambuur, PEC Zwolle en Ludogorets. Meest recentelijk stond hij onder contract bij FC Twente, waar zijn verbintenis eerder dit jaar werd verbroken. Het is niet bekend waaraan de voetballer is overleden.

Het overlijden van Lukoki wordt tegenover Voetbal International bevestigd door zijn zaakwaarnemer Menno Groeneveld. "Wij als agentschap zijn hiervan diep geshockeerd. De exacte oorzaak van overlijden is bij ons nog niet bekend. De familie is in shock en erg verdrietig. Jody was een hele vrolijke jongen, en was bijna hersteld van zijn blessure. Voor nu wil ik het hierbij laten en graag vraag ik ook van journalisten om de situatie los te laten en familie en vrienden ruimte te geven om dit te verwerken", aldus Groeneveld.

Tubantia schrijft dat FC Twente, waar Lukoki het meest recent onder contract stond, maandagochtend is ingelicht. De spelers zouden ‘vol verslagenheid’ op het overlijden van hun voormalig ploeggenoot hebben gereageerd. “Het is ongelofelijk. Op deze jonge leeftijd. Zo triest. Dit is echt verschrikkelijk. We leven mee met zijn familie en vrienden", zegt technisch directeur Jan Streuer.

Vanmorgen heeft FC Twente het verschrikkelijke bericht ontvangen dat Jody Lukoki is overleden. De club is geschokt en diep geraakt door deze tragische gebeurtenis. FC Twente leeft mee met zijn naasten en wenst hen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.#fctwente pic.twitter.com/9O3PHapgsL — FC Twente (@fctwente) May 9, 2022

PEC Zwolle heeft op de officiële clubwebsite ook met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van Lukoki. “Lukoki zal voor altijd herinnerd worden als de eerste doelpuntenmaker van PEC Zwolle in een officieel Europees duel”, schrijven de Zwollenaren. De aanvaller was in 2014 in de laatste voorronde van de Europa League trefzeker namens PEC tegen Sparta Praag. In totaal kwam Lukoki veertig officiële duels in actie voor de Blauwvingers. “PEC Zwolle wenst de nabestaanden van Jody Lukoki heel veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen.”

Cambuur, waar de aanvaller in het seizoen 2013/14 onder contract stond, wenst de familie en nabestaanden van Lukoki eveneens veel sterkte toe. Lukoki was dat seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Dwight Lodeweges. “Zijn twee doelpunten in De Friese Derby, zowel thuis als uit, staan in het collectieve geheugen van de Cambuur-supporters gegrift.” Tot slot rouwt ook Ludogorets om het verleden van de voetballer. In totaal speelde Lukoki 158 officiële duels voor de Bulgaarse ploeg. Hierin was hij goed voor 30 goals en 23 assists.

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29. Rest in Peace, Jody ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) May 9, 2022

In Memoriam | Jody Lukoki#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) May 9, 2022

?? Rust in vrede, Jody ?? Namens iedereen bij de club wensen we familie, vrienden en overige nabestaanden ontzettend veel sterkte toe. — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) May 9, 2022