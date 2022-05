Voormalig Ajacied Jody Lukoki op 29-jarige leeftijd overleden

Maandag, 9 mei 2022 om 11:36 • Laatste update: 12:23

Jody Lukoki is overleden, zo meldt De Telegraaf maandagochtend. De aanvaller speelde gedurende zijn carrière onder meer voor Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle. Meest recentelijk stond hij onder contract bij FC Twente, waar zijn verbintenis eerder dit jaar werd verbroken. Het is niet bekend waaraan de voetballer is overleden. Lukoki is slechts 29 jaar oud geworden.

De Telegraaf baseert zich op 'meerdere bronnen dicht rondom de speler'. Ook FC Twente heeft met ontsteltenis gereageerd op het overlijden van de aanvaller. Lukoki is geboren in Zaïre (Congo), maar emigreerde al op jonge leeftijd met zijn ouders en tweelingbroer naar Nederland vanwege de oorlog in Congo. Hij groeide op in Amsterdam en werd op tienjarige leeftijd lid van amateurvereniging VVA/Spartaan. In 2003 maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord op 19 januari 2011.

Ajax verhuurde de aanvaller in het seizoen 2013/14 aan SC Cambuur, waarna hij in 2014 definitief werd verkocht aan PEC Zwolle. Na uitstapjes bij Ludogorets en Yeni Malatyaspor keerde hij vorig jaar terug in Nederland met een contract bij FC Twente. De aanvaller kwam echter geen minuut in actie voor de Tukkers, daar hij in de zomer zwaar geblesseerd raakte. De buitenspeler zag zijn verbintenis eerder dit jaar verbroken worden.

"Het is ongelofelijk. Op deze jonge leeftijd. Zo triest. Dit is echt verschrikkelijk. We leven mee met zijn familie en vrienden”, laat technisch directeur Jan Streuer van FC Twente weten in een eerste reactie aan bovengenoemd dagblad. Lukoki vertegenwoordigde Nederland in verschillende jeugdelftallen, daar hij beschikte over de dubbele nationaliteit. In maart 2015 ontving de buitenspeler zijn eerste oproep voor DR Congo en maakte hij zijn debuut tegen Irak. In totaal kwam hij drie keer uit voor zijn geboorteland.