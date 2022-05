Pogba slaat interesse in de wind en heeft voorkeur voor nieuwe bestemming

Maandag, 9 mei 2022 om 10:37 • Laatste update: 10:42

Paul Pogba ziet een transfervrije overstap van Manchester United naar Manchester City niet zitten, zo weet the Athletic. Volgens de Britse kwaliteitskrant ziet de 29-jarige middenvelder Paris Saint-Germain als zijn ideale bestemming. The Times meldde afgelopen zaterdag nog dat Pogba in de smaak gevallen is bij Josep Guardiola en hij komende zomer de overstap moest maken naar de aartsrivaal.

De geruchten rond een vertrek van Pogba zijn niet van vandaag of gisteren. Al lange tijd wordt gesproken over het feit dat de middenvelder United deze zomer gaat verlaten. De ontwikkelingen kregen echter een verrassende wending met de interesse van City. Pogba ziet het volgens the Athletic echter niet zitten om zijn carrière voort te zetten bij the Citizens. De middenvelder wil de supporters van United niet ‘verraden’ door naar de aartsrivaal te vertrekken.

Guardiola wilde naar verluidt een veelzijdige centrale middenvelder toevoegen aan zijn selectie en liet hierbij zijn oog vallen op Pogba. City heeft de financiële slagkracht om de Fransman een omvangrijk contract op tafel te leggen, klonk het in de Engelse media. Pogba zou wel gevleid zijn door de interesse van City en Guardiola, maar heeft een duidelijke voorkeur voor Paris Saint-Germain.

Pogba loopt over enkele maanden uit zijn contract en lijkt de club daarmee voor de tweede keer te verlaten, nadat hij in 2016 voor een recordbedrag van 105 miljoen euro werd overgenomen van Juventus. De middenvelder strijkt bij United momenteel een weeksalaris op van 340.000 euro. Verwacht wordt dat dit geen probleem zal vormen voor zowel City als PSG, daar de clubs over voldoende financiële daadkracht beschikken om minimaal hetzelfde op tafel te leggen. Real Madrid en Juventus werden recent ook genoemd als mogelijke bestemmingen voor Pogba, maar deze opties lijken volgens the Athletic momenteel minder realistisch.