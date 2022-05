Done deal: Haaland hakt knoop door en tekent nog deze week bij City

Maandag, 9 mei 2022 om 09:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:43

De keuze van Erling Braut Haaland lijkt definitief gemaakt. Volgens The Athletic wordt Manchester City de nieuwe club van de spits van Borussia Dortmund, zo wordt maandagochtend bevestigd vanuit Engeland. De verwachting is dat hij nog deze week wordt gepresenteerd. De Noorse aanvaller en de Engelse grootmacht zijn een contract overeengekomen voor meerdere jaren. Haaland gaat tekenen tot medio 2027 met een riant salaris van zo'n 600.000 euro per week.

Manchester City zoekt al tijden naar een onbetwiste nummer één in de spitspositie. Nadat Harry Kane afgelopen zomer niet los te weken bleek bij Tottenham Hotspur, richtte de Engelse topclub alle pijlen op het binnenhalen van Haaland. Onlangs werd al bekend dat City bereid is om alle wensen van de Noorse goalgetter in te willigen: de spits kan een jaarsalaris van 30 miljoen euro tegemoetzien en er ligt een commissie van liefst 70 miljoen euro klaar voor zijn management, meldde Gianluca Di Marzio. De belangen van Haaland werden altijd behartigd door de onlangs overleden Mino Raiola. Ook zijn eigen vader zit in het management.

Ook de transfersom is geen probleem voor City: Haaland heeft bij Dortmund een ontsnappingsclausule in zijn contract van 75 miljoen euro, een bedrag dat de Britten moeiteloos op tafel leggen. Het bijbehorende aanbod bleek niet te weigeren voor de aanvalsleider. Aanvankelijk had het eveneens zeer geïnteresseerde Real Madrid goede papieren, maar het aanbod van de Madrilenen kon Haaland naar verluidt niet bekoren. The Athletic meldt maandagochtend dat er een doorbraak is in de onderhandelingen en dat nog deze week de krabbels worden gezet onder het contract bij City.

Engelse media melden dat Haaland een slordige 600.000 euro per week gaat verdienen en een contract tekent voor de komende vijf jaar. De spits scoorde sinds zijn komst naar Dortmund liefst 85 keer in 88 wedstrijden en werd daarmee een van de meest gewilde talenten van de Europese velden. Vorig seizoen wist hij met Dortmund beslag te leggen op de DFB Pokal. Dit seizoen stond hij verschillende keren aan de kant door uiteenlopende blessures. De Noor treedt met de transfer in de voetsporen van zijn vader. Ralf-Inge Haaland droeg tussen 2000 en 2003 het shirt van de Engelse topclub.