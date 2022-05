Beckham mengt zich vanaf Formule 1-circuit in discussie rondom Ronaldo

Maandag, 9 mei 2022

David Beckham is van mening dat er veel moet veranderen bij Manchester United met het oog op de komende jaren. De oud-middenvelder was zondag aanwezig bij de Grand Prix van Miami en werd daar onder meer gevraagd naar de aanstelling van Erik ten Hag en de discussie rond het wel of niet aanblijven van Cristiano Ronaldo. De Engelse topclub blameerde zich dit weekend door op bezoek bij Brighton and Hove Albion met 4-0 onderuit te gaan. De Champions League-tickets zijn daarmee definitief uit zicht voor Ten Hag.

United kende zaterdag andermaal een horrormiddag en kwam er tegen Brighton geen moment aan te pas. Het toonde de pijnlijke omvang van de uitdaging waar Ten Hag vanaf komende zomer mee wordt geconfronteerd. De Tukker wordt over twee weken de nieuwe eindverantwoordelijke bij de Engelse grootmacht, maar de nederlaag in het American Express Community Stadium zal bij hem vermoedelijk niet de illusie hebben gewekt dat er niet veel hoeft te gebeuren. Beckham pleit voor drastische veranderingen en neemt een voorschot op de megaklus die Ten Hag te wachten staat op Old Trafford.

??? "Bringing the race here has been incredible!" Craig Slater caught up with David Beckham ahead of the Miami Grand Prix ??pic.twitter.com/QCn676r1mL — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 8, 2022

"Ik denk dat er veranderingen moeten worden aangebracht en dat er ook veel veranderingen gaan plaatsvinden, dat hebben we allemaal kunnen zien", reageerde Beckham vanaf het circuit bij Sky Sports. De Engelsman is eigenaar van voetbalclub Inter Miami en was zondagavond aanwezig bij de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix in de Verenigde Staten. "Het is een moeizaam einde van het seizoen. Ik weet zeker dat heel veel fans dankbaar zijn dat het seizoen ten einde is. Het zat vol ups en downs."

Desondanks weigert Beckham de schuld in de schoenen te schuiven bij de spelers of de trainers. "De spelers hebben gedaan wat ze konden, net als de manager. Ik was er een paar maanden geleden en elke stoel in het stadion was bezet, dus de fans geloven er nog steeds in. Ze staan volledig achter het team, dat moet steun geven. Er zijn niet heel veel clubs die hebben meegemaakt wat United de laatste jaren heeft meegemaakt en toch zit het stadion helemaal vol. Dus dat zegt veel over de supporters. Maar dat er veranderingen moeten plaatsvinden is een ding wat zeker is."

Toekomst Ronaldo

Ook ging Beckham in op de discussie rond Ronaldo. Er gaan geruchten dat de Portugese superster een van de spelers is die moet vertrekken. De aanvaller staat dit seizoen op 24 treffers in alle competities, maar er is bezorgdheid over zijn aanblijven na de aanstelling van Ten Hag. "Het is duidelijk dat Cristiano een van de beste spelers van de afgelopen vijftien jaar is, samen met Lionel Messi. Het is belangrijk voor de fans om hem aan te zien blijven, hopelijk bij United. Maar het is ook belangrijk voor hem. We weten allemaal hoeveel Manchester United betekent voor hem", sprak Beckham zijn hoop uit.

"Hij doet nog steeds waar hij goed in is, doelpunten maken. Dat is wat Ronaldo doet. Om te doen wat hij doet op zijn leeftijd is echt ongelooflijk, dus hopelijk blijft hij nog een jaar of twee." United sluit het seizoen over twee weken af met de uitwedstrijd tegen Crystal Palace. De strijd om de twee nog te vergeven Champions League-tickets gaat tussen Chelsea (67 punten), Arsenal (66 punten) en Tottenham Hotspur (62 punten). The Blues lijken nagenoeg zeker als nummer drie en de naderende Noord-Londense derby tussen Arsenal en Tottenham van aanstaande donderdag.