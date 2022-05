Kritiek op Serdar Gözübüyük neemt toe: ‘Ik zou hem schorsen’

Maandag, 9 mei 2022 om 07:10 • Laatste update: 09:08

Danny Koevermans heeft genoten van de topper in De Kuip tussen Feyenoord en PSV (2-2). De voormalig spits van de Eindhovenaren deelde namens De Telegraaf de rapportcijfers uit en heeft voor twee spelers een plekje ingeruimd in het Elftal van de Week. Namens PSV heeft hij Cody geselecteerd, terwijl Cyriel Dessers eveneens in de aanval terug te vinden is. Beide spelers waren goed voor twee treffers in het verhitte onderonsje. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük komt er minder goed vanaf bij Koevermans.

Bekijk hier de persconferentie met Roger Schmidt en Mario Götze.

Wekelijks stelt bovengenoemd dagblad een Elftal van de Week samen aan de hand van een rapporteur. Ditmaal was het de beurt aan Koevermans, die tussen 2007 en 2011 het shirt van PSV droeg en gedurende zijn carrière vier keer het shirt van het Nederlands elftal droeg. De voormalig spits zag hoe PSV binnen het half uur een comfortabele 0-2 voorsprong nam dankzij treffers van Gakpo. In de tweede helft kantelde het duel echter en nam Feyenoord het heft over. Een controversiële beslissing van Gözübüyük hielp de Rotterdammers in de laatste minuut van de blessuretijd alsnog aan een punt.

"Cody Gakpo is in de Eredivisie buitencategorie en maakte twee uitstekende goals in de topper tegen Feyenoord", concludeert Koevermans. "Het had mooi geweest voor de mensen in Brabant wanneer hij zich na de bekerfinale opnieuw tot matchwinner kon kronen. Ik zou de arbitrage schorsen na het penaltymoment. Het zou voor PSV mooi zijn als hij nog een jaartje blijft, maar ik denk wel dat hij een transfer gaat maken. Gaat hij naar Engeland, dan zet ik met alle plezier de tv voor hem aan.” Met name de tweede treffer van Gakpo, een stiftje na een combinatie met Eran Zahavi in het strafschopgebied van Feyenoord, was van buitengewone schoonheid.

Ook Dessers kan rekenen op lovende woorden van Koevermans. "Hij was weer een aantal keer heel gevaarlijk en legde er in minuut 86 en 96 weer twee binnen, tegen PSV. Hij doet wat ’ie moet doen, waar een spits op beoordeeld wordt", aldus Koevermans. "Dat het geen penalty waard was is iets anders, maar hem zo koel binnenschieten op dat moment: geweldig gedaan opnieuw." Dessers kopte eerst raak op aangeven van Luis Sinisterra en mocht in de blessuretijd nogmaals aanleggen. De beslissing van Gözübüyük om de bal op de stip te leggen na een schot van Jens Toornstra op de elleboog van Mauro Júnior kon rekenen op de nodige controverse.