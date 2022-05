‘Ik geniet trouwens steeds vaker van Reiss Nelson, hoop dat hij kan blijven’

Maandag, 9 mei 2022 om 00:36 • Dominic Mostert

Willem van Hanegem ziet een langer verblijf van Reiss Nelson bij Feyenoord wel zitten. De 22-jarige aanvaller wordt dit seizoen gehuurd van Arsenal en heeft een vaste basisplaats in het elftal van Arne Slot. Hoewel zijn rendement nog omhoog kan - Nelson was in ruim negenhonderd speelminuten in de Eredivisie goed voor 2 doelpunten en 5 assists - merkt Van Hanegem dat de buitenspeler steeds beter in vorm raakt.

Eind maart meldde Feyenoord Transfermarkt dat de club overweegt een poging te wagen Nelson bij de club te houden. Het is onduidelijk of er al gesprekken met Arsenal gaande zijn. Van Hanegem licht in zijn column voor het Algemeen Dagblad enkele spelers van Feyenoord uit, onder wie Nelson. "Ik kijk vaak kritisch naar de verrichtingen van jongens als Malacia en Geertruida, maar wat je die jongens niet hoeft te leren, is dat ze hun tanden laten zien. Ze beten van zich af in Frankrijk en dat is goed", doelt de clubicoon op de wedstrijd tegen Olympique Marseille (0-0) van donderdag.

"Malacia deed dat tegen PSV overigens ook, maar wel een beetje te vaak. Ik geniet trouwens steeds vaker van Reiss Nelson. Die jongen ontwikkelt zich goed en werkt zo hard als een paard. Het zou leuk zijn als hij toch langer kan blijven", aldus Van Hanegem, die niet te veel waarde hecht aan het verloop van de wedstrijd tegen PSV. "Maar wat mij opviel is dat vermoeidheid vaak als excuus wordt gebruikt. Ik hoorde mensen zeggen dat de zwakke eerste helft door vermoeidheid kwam, maar Feyenoord was in de laatste minuten – met veel spelers die in Marseille ook lang hadden gespeeld – toch in staat om nog tweemaal toe te slaan. Dan ben je dus niet te moe."