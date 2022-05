Afellay: ‘Hij moet naar Basic-Fit en een paar keer shoulder press doen’

Pantelis Hatzidiakos wordt in Studio Voetbal enigszins belachelijk gemaakt om zijn optreden zondagmiddag tegen Ajax. De centrumverdediger van AZ liet zich tegen Ajax (2-2) in de luren leggen door Brian Brobbey, die zo de openingstreffer kon binnen lobben. "Hatzidiakos mag in de avonduurtjes nog even naar Basic-Fit om een paar keer shoulder press te doen", zegt Ibrahim Afellay met een knipoog.

Brobbey ontworstelde zich met een handigheidje aan de bewaking van Hatzidiakos en kon op die manier een uitstekende dieptebal van Kenneth Taylor afwerken. "Dit is heel slim gedaan van Brobbey ook, hoor", aldus Rafael van der Vaart. "Een hele goede goal, maar super slecht verdedigd", zegt Pierre van Hooijdonk. Het komt niet in de gedachten van de analisten van Studio Voetbal op dat Brobbey mogelijk een overtreding maakte op Hatzidiakos, die dat zelf na afloop wél claimde.

? @AFCAjax komt vlak voor rust op voorsprong in Alkmaar. Brian Brobbey lobt fraai raak voor de Amsterdammers! ?? ESPN 2 #?? #azaja #deontknoping pic.twitter.com/k4B3rvNG0N — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

"Ik wil de bal koppen en hij zet twee handen in mijn rug", aldus de Nederlands-Griekse mandekker voor de camera van ESPN. "Iedereen die gevoetbald heeft, weet dat je uit balans bent als je wilt springen en je een zetje in je rug krijgt. Er zijn genoeg camera’s om dit te zien. Misschien is het nog duidelijker als ik val." Hatzidiakos genoot van het gevecht met de sterke centrumspits van Ajax. "Als je tegen Brian speelt, weet je van tevoren dat het er fysiek aan toegaat. Het waren hele mooie duels."

Van der Vaart hekelt naast de fysieke kracht ook de uitstraling van Hatzidiakos. "Die loopt erbij of dat hij een speler van Real Madrid is", aldus de oud-middenvelder. "Hij heeft een bepaalde uitstraling, van: ik ben de allerbeste van Nederland, maar hij kreeg een keer een schouderduw van Brobbey en lag meteen op de A9, niet normaal... Je mag wel een beetje meer weerstand bieden. Dat gebeurde vandaag absoluut niet."