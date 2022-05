Schreuder aangepakt: 'Sorry voor mijn taalgebruik, maar hij verkracht 'm'

Maandag, 9 mei 2022 om 00:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:24

In België is zondag met verbazing gereageerd op het strijdplan waarmee Alfred Schreuder begon aan de wedstrijd tegen Royale Union Saint-Gilloise. De trainer van Club Brugge posteerde Charles De Ketelaere, normaliter een aanvallende middenvelder, op de linkerflank. Op papier speelde De Ketelaere als linkshalf, maar in de praktijk fungeerde hij voor de rust als linksback. In de tweede helft voerde Schreuder wat tactische wijzigingen door, waarna De Ketelaere een offensievere rol kreeg. Uiteindelijk won Club het cruciale duel met 0-2.

In de pauze, toen het nog 0-0 stond, werd de tactiek afgekraakt door Olivier Deschacht. "Schreuder is De Ketelaere een beetje aan het verkrachten. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar de beste speler, die samen met Vanaken de aanval moet dragen, moet nu als linksachter Nieuwkoop verdedigen", zei de analist van Eleven Sports, die zelf ook als linksback speelde. Deschacht sloot niet uit dat Schreuder vooraf een ander spelverloop had verwacht. "Misschien wilde Schreuder dominant spelen met veel balbezit, waardoor De Ketelaere hoog kon spelen naast Lang. Maar dat lukte gewoon niet. Als trainer moet je een plannetje hebben als het niet lukt. Anders blijft hij spelen als linksachter. De Ketelaere is de man in vorm. De speler die makkelijk scoort. Nu moet hij achter Nieuwkoop aan. Het is pijnlijk om te zien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 21-jarige De Ketelaere was dit seizoen goed voor 14 doelpunten en 7 assists in 33 duels in de reguliere competitie; in de play-offs was hij in drie duels nog niet betrokken bij een goal. Wel nam Club de koppositie over in de Pro League dankzij de uiteindelijke 0-2 zege op Union. Na afloop zei Schreuder op de website van Club dat De Ketelaere 'heel gedisciplineerd' speelde in zijn nieuwe rol. "Maar we hebben daarin toch wat geschoven in de tweede helft om wat offensiever te kunnen gaan spelen. Zeker richting het einde omdat we weten dat we fysiek heel sterk zijn", lichtte de oefenmeester toe. "Het gaat niet over Charles De Ketelaere of Alfred Schreuder, maar wel om Club Brugge."

"We moeten gewoon het beste doen voor wat op dit moment gevraagd wordt en daar train je voor en dat overleg je ook met je staf en bespreek je met je spelers", zei Schreuder, die nog altijd in verband wordt gebracht met Ajax. Bij Studio Voetbal zei journalist Jeroen Stekelenburg maandag dat Schreuder in ieder geval bezig lijkt aan zijn laatste weken in Brugge. "We zijn richting onze Belgische bronnen gaan bellen. Het verhaal is dat het bevestigd is dat hij volgend jaar niet de trainer van Club Brugge gaat zijn", aldus Stekelenburg. "Het is opvallend dat die mededeling vanuit Schreuder richting de club gedaan is. Het betekent min of meer dat de weg vrij is."