Rafael van der Vaart: ‘Ik vind dit het mooiste doelpunt van de hele competitie’

Zondag, 8 mei 2022 om 23:25 • Dominic Mostert

De analisten van Studio Voetbal hebben zondag genoten van het optreden van Cody Gakpo. De aanvaller van PSV maakte twee doelpunten tegen Feyenoord, al was zijn dubbelslag niet voldoende voor een overwinning (2-2). De tweede treffer van Gakpo wordt door Rafael van der Vaart zelfs omschreven als het mooiste doelpunt van het seizoen. De analist vindt wel dat Gakpo goed moet nadenken over een eventuele transfer.

"Ik vind dit het mooiste doelpunt van de hele competitie", zegt Van der Vaart over de 0-2 van PSV. "Overdrijf ik?" Pierre van Hooijdonk reageert lachend: "Ja, je overdrijft, maar ik vind ‘m ook geweldig." Joey Veerman stond met een schitterende pass aan de basis van de treffer. De middenvelder stuurde Gakpo weg, waarna de aanvoerder na een vlotte combinatie met Zahavi in het strafschopgebied van Feyenoord voortreffelijk afrondde met een stift. Van der Vaart zoomt met name in op de assist. "Deze bal van Zahavi is echt waanzinnig. Dit is biljarten."

Volgens Rafael van der Vaart maakte Gakpo vandaag het doelpunt van het jaar in de eredivisie. Zou de linksbuiten van PSV er goed aan doen om nog een jaar in Nederland te blijven of moet hij vertrekken zodra een internationale topclub zich meldt? pic.twitter.com/1NM6Cn8vw5 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) May 8, 2022

"Die pass is alles, maar wordt nu door het stiftje een beetje onderbelicht. Eigenlijk had Gakpo hem gewoon binnen moeten rammen, dan had Zahavi de credits gekregen", lacht Van der Vaart. Volgens Ibrahim Afellay heeft Gakpo zich zondag weer in de kijker gespeeld bij buitenlandse clubs. "Eigenlijk speelt hij het hele seizoen al goed. We hebben hem meerdere malen al positief belicht. Er staat geen enkele maat op deze jongen. Hij is heel constant en lijkt ook van helemaal niets onder de indruk. Hij heeft zich vandaag ook in de kijker gespeeld bij grote clubs."

Van Hooijdonk raadt PSV aan om alles in het werk te stellen om Gakpo nog een jaar te behouden. "PSV krijgt volgend seizoen echt een goede kans om de titel te pakken. Hetzelfde geldt voor Feyenoord, omdat er een nieuw Ajax gaat komen en we nog maar moeten zien hoe dat in elkaar past. Als je kampioen wilt worden, moet je je beste speler houden. Gakpo is voor dit PSV cruciaal." Van der Vaart vindt Gakpo rijp voor een stap hogerop, zolang die stap niet té groot is. "Hij moet naar een club als Tottenham Hotspur of Arsenal. Zo’n stap zou ik toejuichen. Maar een club als Real Madrid zou ik niet doen."