Atlético wint spectaculaire kraker vol ongelooflijke missers van Real Madrid

Zondag, 8 mei 2022 om 22:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Atlético Madrid heeft zondagavond tegen aartsrivaal Real Madrid een enorme stap gezet richting een felbegeerd Champions League-ticket. De Madrileense stadsderby stond in het Wanda Metropolitano bol van enorme mogelijkheden, waarvan de meeste voor Atlético. De kansen werden op soms wonderbaarlijke wijze om zeep geholpen, op één na: Yannick Carrasco schoot een strafschop binnen: 1-0. Atlético, dat al elf duels niet van Real had gewonnen, neemt op de vierde plek een grote voorsprong van zes punten op achtervolger Real Betis.

Voor Real Madrid stond er als landskampioen uiteraard behalve prestige niets meer op het spel en Ancelotti gunde Luka Modric, Vinícius Júnior en Karim Benzema rust met een plek op de reservebank. Simeone voerde aan de zijde van Atlético liefst vijf wijzigingen door en verwees onder meer Luis Suárez en Antoine Griezmann naar de reservebank. Het spitsenduo bestond uit Matheus Cunha en Ángel Correa. Atlético kwam furieus uit de startblokken en kreeg binnen tien minuten drie grote kansen, waarvan twee voor Yannick Carrasco, die het vizier niet op scherp had.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Real beperkte zich in de eerste helft vrijwel uitsluitend tot verdedigen en werd na een half uur gered door Nacho, die een cruciaal blok inzette op Cunha. Enkele minuten later claimde de Braziliaanse aanvaller een penalty na een lichte duw in de rug van Real-middenvelder Jesús Vallejo. Scheidsrechter César Soto Grado zag er pas na het bekijken van de beelden een strafschop in, die hoe dan ook discutabel was. Carrasco benutte de buitenkans feilloos: 1-0. In de laatste minuut kreeg Real zijn eerste grote kans, toen Luka Jovic met enig fortuin vrij voor Jan Oblak kwam. De Sloveense goalie maakte zijn doel razendsnel klein en bracht redding.

Vijf minuten na rust volgde een nieuwe kans voor Jovic, die handig vrijgezet werd door een passje van Marco Asensio. Jovic stelde zijn schot uit en zag Stefan Savic blokken. Casemiro kreeg op het uur spelen een grotere en vrije schietkans, eveneens dankzij Asensio, maar de middenvelder gaf te weinig kracht mee. Direct daarna mikte Carrasco na een overstapje van Koke te hoog om de 2-0 op zijn naam te schrijven. Invaller Griezmann snoepte daarna de bal af bij Eduardo Camavinga en bood Cunha een bijna niet te missen intikker, maar Thibaut Courtois redde. Het bleef kansen regenen voor Atlético, dat ook bleef missen: Griezmann mikte van dichtbij rakelings naast uit de draai, Carrasco mikte na een doorbraak op de paal. Real probeerde het zelf via fraaie afstandsschoten van Federico Valverde en Asensio, beiden knap gepakt door Oblak. Nacho verprutste een kopbal van vijf meter.