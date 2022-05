Paris Saint-Germain geeft royale voorsprong weg en speelt wéér gelijk

Zondag, 8 mei 2022 om 22:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:40

Paris Saint-Germain heeft voor de derde keer op rij gelijkgespeeld in de Ligue 1. Na remises tegen Lens (1-1) en Strasbourg (3-3) kwam de ploeg van trainer Mauricio Pochettino zondagavond ook niet voorbij Troyes (2-2). PSG gaf een 2-0 voorsprong uit handen. Het punt is voor nummer vijftien Troyes zeer welkom in de strijd tegen degradatie, terwijl PSG in de slotfase van het seizoen alleen nog voor de eer speelt. De grootmacht is al landskampioen en staat twaalf punten voor op nummer twee Olympique Marseille.

Georginio Wijnaldum zat op de bank bij PSG, dat na vijf minuten al op voorsprong kwam. Ángel Di María verstuurde vanaf de rechterflank een scherpe voorzet, waar Marquinhos in het strafschopgebied op reageerde. De aanvoerder nam de bal aan in het vijfmetergebied en liep op zijn dode gemak het doel in, omdat keeper Jessy Moulin op het verkeerde been stond na de balaanname. Halverwege de eerste helft kreeg PSG een strafschop na een onhandige tackle van Erik Palmer-Brown op Kylian Mbappé. Vanaf elf meter schoot Neymar zuiver raak in de linkerhoek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Troyes, dat sinds november 2001 niet meer van PSG heeft gewonnen, kwam kort na de strafschop op 2-1. Voormalig Roda JC Kerkrade-aanvaller Iké Ugbo pikte de bal op na een onzorgvuldige breedtepass van Nuno Mendes en had in het strafschopgebied plots de ruimte voor een hard, diagonaal schot richting de linkerhoek. PSG dacht de marge weer te verdubbelen toen Neymar scoorde uit een rebound na een schot van Lionel Messi tegen de paal. De Braziliaan bleek echter buitenspel te staan. Vlak voor rust stuitte Mbappé vanbuiten het strafschopgebied op doelman Moulin.

Vlak na de pauze voltooide Troyes de comeback. Een onhandige overtreding van Presnel Kimpembe op Renaud Ripart resulteerde in een strafschop, die door Florian Tardieu werd benut met een fraaie stift door het midden. PSG leek op 3-2 te komen via Neymar, die richting het strafschopgebied stormde, de bal overnam na een duel tussen Mbappé en Palmer-Brown en de linkerhoek uitzocht. Na het zien van de beelden oordeelde arbiter Jérôme Brisard echter dat Mbappé een onreglementaire duw had uitgeduwd. Neymar moet zodoende nog even wachten op zijn honderdste officiële treffer voor PSG. De Parijzenaars, vanaf minuut 78 met Wijnaldum in de ploeg, grepen na gemiste kansen van Neymar (redding Boulin), Marquinhos (kopbal) en Messi (schot tegen de lat) naast de zege.