Valentijn Driessen: ‘Ja, ik vond het wel een penalty voor Feyenoord’

Zondag, 8 mei 2022 om 22:09 • Dominic Mostert

Serdar Gözübüyük kreeg een storm van kritiek na zijn beslissing om Feyenoord een strafschop toe te kennen tegen PSV (2-2), maar Valentijn Driessen neemt het op voor de scheidsrechter. De chef voetbal van De Telegraaf kan zich goed vinden in het besluit van Gözübüyük. "Ja, ik vond het wel een penalty", reageert Driessen in video-item van de krant.

Diep in de blessuretijd maakte Mauro Júnior in de ogen van Gözübüyük hands na een schot van Jens Toornstra. De verdediger van PSV draaide weg en had de arm langs het lichaam. "Het is weliswaar van dichtbij, maar waarom moet die jongen zich omdraaien?", vraagt Driessen zich af. "Die elleboog komt omhoog. Dat begrijp ik wel: als je springt en je draait je om gaat je elleboog vanzelf omhoog. Maar die bal had er waarschijnlijk ook nog ingevlogen en in dit geval vloog 'ie er dan niet in omdat die elleboog omhoog komt. Ik kon me dus voorstellen dat Gözübüyük de bal op de stip legde."

Penalty voor Feyenoord in de laatste minuut! ??

Cyriel Dessers scoort vanaf elf meter ??#feypsv #deontknoping pic.twitter.com/HEZ0PDNILZ — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Driessen vindt het ook begrijpelijk dat videoscheidsrechter Pol van Boekel ervoor koos om niet in te grijpen. "De VAR komt alleen in actie als de beslissing van de scheidsrechter zijns inziens honderd procent fout is. Dat was niet het geval. Het was discutabel: je kan hem geven en misschien niet geven. Ik vond dat Gözübüyük hem heel goed kon geven, dus dan blijft Van Boekel er ook van af." Driessen vindt dat PSV het puntenverlies vooral aan zichzelf te danken heeft.

Het artikel gaat verder onder de video PSV-ers woest na laat gegeven penalty, terecht? | Reacties Gakpo & Mvogo Meer videos

"PSV deed eigenlijk niets meer dan die 2-0 verdedigen. Dan kom je in de problemen. Als PSV in de tweede helft was blijven voetballen in plaats van achterover te leunen, dan hadden ze niks te klagen gehad en de wedstrijd gewoon gewonnen", aldus Driessen, die wel verrast was door de 'dramatische' eerste helft van Feyenoord. "Ik had niet verwacht dat ze zoveel naweeën zouden ondervinden van de wedstrijd in Marseille. Dat is niet des Feyenoords. De tweede helft gaven ze wel gas en hadden ze ook gewoon recht op de 2-2."