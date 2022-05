Götze sprak langdurig met Gözübüyük: ‘Ik zag zoiets als dit al aankomen’

Mario Götze had tijdens de kraker tegen Feyenoord (2-2) al het gevoel dat 'zich een situatie als het beslissende penaltymoment' zou kunnen voordoen, zo vertelde de 29-jarige aanvallende middenvelder van PSV na afloop op de persconferentie. Götze probeerde Serdar Gözübüyük naar eigen zeggen het hele duel te beïnvloeden om een dergelijke situatie te voorkomen. "Ik heb bijna de hele wedstrijd met de scheidsrechter gesproken", aldus de Duitse nummer 10.

"Ik had het gevoel dat zich een situatie als deze zou kunnen voordoen en uiteindelijk gebeurde het ook", zei Götze over het allesbepalende moment aan het eind van de topper. Mauro Júnior kreeg de bal van dichtbij uiterst ongelukkig op de elleboog geschoten door Jens Toornstra, waarna Gözübüyük onverbiddelijk naar de stip wees. "Ik ben er niet blij mee", reageerde de aangeslagen Götze.

Penalty voor Feyenoord in de laatste minuut! ?? Cyriel Dessers scoort vanaf elf meter ??#feypsv #deontknoping pic.twitter.com/HEZ0PDNILZ — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Gözübüyük besloot na overleg met Pol van Boekel, de VAR van dienst, níét te gaan kijken aan de zijlijn. "Ik heb de beelden wel bekeken", zei Götze na een diepe zucht. "Ik kan het niet begrijpen dat hij hier een penalty voor geeft. Ik kan het gewoon níet begrijpen." Net als zijn trainer Roger Schmidt is Götze boos dat de arbiter niet zelf ging kijken. "Daar neemt hij niet eens de moeite voor. Als hij was gaan kijken, zou hij zelf ook hebben gezien dat het nooit een penalty kon zijn."

Götze is in het algemeen absoluut niet te spreken over het niveau van de Nederlandse arbitrage. "Ik kan alleen kijken naar m'n eigen ervaringen van mijn tien jaar tijd in de Bundesliga. Het staat mij niet aan hoe sommige scheidsrechters zich gedragen in het veld. Dat vind ik af en toe een beetje vreemd. Niet specifiek deze scheidsrechter, maar meer in het algemeen." PSV kan alleen nog kampioen worden als Ajax in de laatste twee speelronden minimaal vijf punten verspeeld. "Officieel kan het nog, dus we hebben het niet uit ons hoofd gezet", zei Götze. "We gaan wel zien wat er gaat gebeuren. Meer kunnen we niet doen."