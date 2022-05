Atlético weigert erehaag voor aartsrivaal en kampioen Real: ‘Ze durven niet’

Zondag, 8 mei 2022 om 21:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:16

Atlético Madrid heeft zondagavond geweigerd om een erehaag te vormen voor Real Madrid. De stadsgenoot en aartsrivaal verzekerde zich vorige week van de landstitel middels een 4-0 zege op Espanyol. In Spanje is het gebruikelijk dat een week na het binnenhalen van het kampioenschap een erehaag wordt gevormd door de tegenpartij, maar daar paste Atlético voor. Vier jaar geleden, toen Atlético de Europa League won, gebeurde andersom hetzelfde en weigerde Real te klappen voor de rivaal.

In Spaanse media werd deze week volop gespeculeerd over de vraag of Atlético in het eigen Wanda Metropolitano het eerbetoon in stand zou houden. Zondagavond volgde het antwoord: nee. "Tussen Atlético en Real Madrid wordt zelden een erehaag gevormd", licht Sierd de Vos toe bij Ziggo Sport. "Zinedine Zidane deed het vier jaar geleden ook niet (als trainer van Real toen Atlético de Europa League won, red.). De spelers van Atlético zouden het nog wel willen doen, maar ze durven niet. De socios zouden hen dat heel kwalijk nemen."

Diego Simeone reageerde tijdens de persconferentie in aanloop naar de derby op de perikelen. "Ik weet niet of zoiets in andere landen gebruikelijk is, ieder land heeft zijn eigen rituelen. In Spanje hebben ze de erehaag, maar waar ik vandaan kom, doen we zoiets niet. We hebben een duidelijk persbericht naar buiten gebracht en daarin alles helder uitgelegd", aldus de trainer van Atlético. "We hebben Real Madrid, de spelers en de technische staf gefeliciteerd, want zij hebben fantastisch werk geleverd dit seizoen. Ik heb veel respect voor het feit dat Real Madrid kampioen is geworden dit seizoen. Maar ik heb nog meer respect voor onze eigen supporters.”

Bij Real Madrid lijken ze niet wakker te liggen van het feit dat Atlético het niet kan opbrengen om een erehaag te vormen. Carlo Ancelotti werd zaterdag tijdens de persconferentie geconfronteerd met de gang van zaken. "Als ze het doen, is het goed. Als ze het niet doen, is het ook prima. We respecteren hun keuze", aldus de trainer van Real. Zaterdagavond werd er wel een erehaag gevormd door Barcelona. De Catalaanse grootmacht ging op bezoek bij Real Betis, de kersverse bekerwinnaar, en begeleidde het elftal van Manuel Pellegrini middels een applaus het veld op.