Perez' man van het weekend wordt gelinkt aan Feyenoord: 'Voor 1,5 miljoen...'

Zondag, 8 mei 2022 om 21:09 • Jeroen van Poppel

Kenneth Perez kiest Zian Flemming als de beste speler in de afgelopen speelronde in de Eredivisie. De analist van ESPN is vol lof over de 24-jarige aanvallende middenvelder van Fortuna Sittard, die zijn ploeg met twee goals eigenhandig naar een cruciale zege schoot tegen FC Twente (1-2). "Zian Flemming heeft sowieso een heel goed seizoen en dan maakt hij gisteren twee goede, mooie goals", aldus Perez in Dit Was Het Weekend.

Flemming is bezig aan een uitermate sterk slot van het seizoen en is daarmee van enorme waarde voor Fortuna. In Enschede schoot de voormalig Ajacied eerst in een snelle reactie een bal in de kruising, om vervolgens ook een vrije trap in de uiterste hoek te krullen. "Bij de eerste moet hij heel snel handelen met links, en van een vrije trap ben ik altijd liefhebber", reageert Perez. "Gisteren bepaalde hij de wedstrijd om degradatie." Fortuna heeft de degradatiezone dankzij de felbevochten zege verlaten en staat nu vijftiende.

Mario Been legt in het praatprogramma de link tussen Flemming en Feyenoord. "Ze hebben nu Guus Til op zijn plek, maar die is gehuurd en moet mogelijk terug naar Spartak Moskou", weet Been, die denkt dat Flemming zijn opvolger zou kunnen zijn. "Ik vind Flemming absoluut een goede speler, dat laat hij nu al een hele lange tijd zien. Het is een andere type dan Guus Til, maar ik denk wel dat hij in dit systeem zou kunnen spelen. Het is een jongen die veel loopt, fysiek sterk."

"Wij hoorden dat Flemming anderhalf miljoen euro zou moeten kosten, dat zou ik wel aandurven", aldus Been, die waarschijnlijk doelt op de transferperikelen die afgelopen winterstop rond de aanvallende middenvelder speelden. Fortuna wees toen volgens Voetbal International een bod van 1,3 miljoen euro van Milwall af. In diverse media klonken vervolgens geluiden dat 1,5 miljoen euro voldoende zou zijn om Flemming weg te halen, maar de vraagprijs ligt inmiddels waarschijnlijk iets hoger, nu de nummer 10 op 11 goals en 4 assists in 27 competitieduels staat.

Flemming ligt nog twee jaar vast in Sittard en liet zich al eerder ontvallen Feyenoord en AZ te zien zitten als vervolgstap. “Als ik in Nederland nu Feyenoord en AZ ziet en je mag op de positie spelen waar nu Guus Til en Dani de Wit spelen, dan is het voor mijn gevoel gewoon prijsschieten”, zei Flemming eind februari tegen ESPN. "Je hebt zoveel aanvallen in de box en krijgt zoveel kansen."