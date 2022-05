Ajax reageert met drie woorden op controversiële beslissing Gözübüyük

Zondag, 8 mei 2022 om 21:07 • Laatste update: 21:55

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Even leek Ajax de spanning volledig terug te brengen in de strijd om de landstitel. De Amsterdammers verspeelden dure punten op bezoek bij AZ (2-2) en zagen PSV op bezoek bij Feyenoord al snel op 0-2 komen. De Eindhovenaren morsten echter eveneens punten en speelden met dezelfde cijfers gelijk bij Feyenoord. De puntendeling van PSV kwam uiterst discutabel tot stand, daar scheidsrechter Serdar Gözübüyük in de laatste minuut van de blessuretijd een strafschop toekende nadat Jens Toornstra de bal tegen de elleboog schoot van Mauro Júnior.

Well… Well… Well… — AFC Ajax (@AFCAjax) May 8, 2022

De verrichtingen in De Kuip werden ook in Amsterdam op de voet gevolgd, daar Ajax er meteen na de rake strafschop van Cyriel Dessers een tweetje uit stuurde. "Well... Well... Well...", was de gevatte Amsterdamse samenvatting. Doordat beide ploegen niet verder kwamen dan een gelijkspel blijft het gat met nog twee wedstrijden te gaan vier punten. PSV speelt nog tegen NEC (thuis) en PEC Zwolle (uit), terwijl Ajax het nog opneemt tegen sc Heerenveen (thuis) en Vitesse (uit).