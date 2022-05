Been ziet ideale vervanger Gakpo, maar Perez zou geen 12 miljoen betalen

Zondag, 8 mei 2022 om 20:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:52

Mario Been acht Jesper Karlsson rijp voor een stap hogerop. De 23-jarige linksbuiten van AZ was dit seizoen goed voor 15 doelpunten en 10 assists in 32 competitiewedstrijden; zondag bereidde hij met een scherpe voorzet een doelpunt van Hakon Evjen voor tegen Ajax (2-2). Mocht Cody Gakpo in de zomer vertrekken bij PSV, is Karlsson in de ogen van Been een geschikte opvolger. Kenneth Perez zou echter niet ieder bedrag uittrekken voor de Zweed.

"Ik ben benieuwd hoe hij ermee zou omgaan als hij nog een stap hoger zou spelen", vertelt Been zondagavond bij Dit was het Weekend. "Bij AZ is hij het mannetje, mag hij alles doen en speelt hij de wedstrijden op zijn manier. Maar zou hij het ook kunnen bij een grotere club als Ajax?” De analist kijkt tijdens zijn analyse naar de assist van Karlsson op Evjen in de wedstrijd tegen Ajax. “Ik vind wel dat hij specifieke kwaliteiten heeft. Deze pass bijvoorbeeld."

De assist van Jesper Karlsson tegen Ajax is te zien vanaf minuut 1:07.

Jan Joost van Gangelen stelt een transfer naar PSV voor als opvolger van Gakpo, aan wie getrokken wordt door Arsenal. "Daar kan hij makkelijk spelen. Voetbaltechnisch zeer zeker", vindt Been. Perez heeft zijn twijfels. "Makkelijk weet ik niet. Je levert sowieso 25 centimeter in”, doelt hij op het lengteverschil tussen Karlsson en Gakpo, dat volgens cijfers van Transfermarkt echter niet zo groot is (1,79 om 1,89 meter). “Zou ik het aandurven? Dat hangt allemaal van de prijs af."

"Voor drie miljoen euro wel, voor vijf misschien ook wel, maar voor twaalf niet", vult Perez aan. Hij vindt Karlsson nog niet op gelijke hoogte met andere buitenspelers bij Nederlandse topclubs als Luis Sinisterra, Antony en Gakpo. "Wat mij betreft zit hij daar nog niet tussen. Hij doet me soms denken aan Sam Larsson, die bij sc Heerenveen een enorme kwaliteitsspeler leek en bij Feyenoord totaal is mislukt. Karlsson heeft wel meer rendement en is niet zo’n circus. Hij is echt gericht op goals maken." Bij AZ heeft Karlsson een contract tot medio 2026.

Hoewel Perez aangeeft dat Karlsson minder circuselementen in zijn spel heeft, trok hij in de slotfase wel de trukendoos open tegen Ajax door een balletje achter het standbeen te geven. Zijn trainer Pascal Jansen was daar niet blij mee, omdat Ajax gevaarlijk kon worden. "Jesper is nog hartstikke jong, iemand waar je voor naar het stadion komt, maar ook dit zit in hem opgesloten. Liever niet op dit soort momenten, er is veel ruimte voor ontwikkeling", aldus Jansen bij ESPN.