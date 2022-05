Veerman ziedend: ‘Echt schandalig, we worden gewoon wéér genaaid’

Zondag, 8 mei 2022 om 20:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:37

PSV lijkt de laatste kansen op de titel te hebben verspeeld zondagmiddag. De Eindhovenaren stonden op bezoek bij Feyenoord (2-2) halverwege op een comfortabele 0-2 voorsprong, maar zagen Cyriel Dessers roet in het eten gooien met twee treffers. Serdar Gözübüyük werd de meest besproken man. De scheidsrechter kende in de laatste minuut van de blessuretijd een zeer discutabele strafschop toe aan de thuisploeg nadat een schot van Jens Toornstra op de elleboog kwam bij een wegdraaiende Mauro Júnior.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor PSV. Cody Gakpo zette de bezoekers binnen het half uur op een 0-2 voorsprong, waarbij met name de tweede treffer van grote schoonheid was. Met een stiftje liet hij Ofir Marciano voor de tweede keer kansloos. De rake kopbal van Dessers die volgde in minuut 87 leek slechts voor de statistieken, totdat de spits in de allerlaatste minuut mocht aanleggen vanaf elf meter. Gözübüyük beoordeelde een schot op de elleboog van Mauro als opzettelijk hands en wees zonder tussenkomst van de VAR naar de stip. Een beslissing waar met name in Eindhoven en omstreken vol ongeloof op is gereageerd.

Joey Veerman vindt de beslissing van Serdar Gözübüyük schandalig ?? "Wij worden gewoon weer genaaid"#feypsv #deontknoping pic.twitter.com/96DqteDD5L — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

"Dit is toch schandalig, serieus. Echt schandalig dit", reageert een woedende Joey Veerman bij ESPN. "Hoe kan het nou dat zo'n scheidsrechter niet zelf even gaat kijken? Ik vind dat echt ongelooflijk, serieus. Wij worden gewoon wéér genaaid. Het gaat wel ergens om op dit moment. Als wij drie punten hadden gepakt hadden wij met nog twee wedstrijden te gaan op twee punten van Ajax gestaan. Dus ik denk dat je daar even over na moet denken in zo'n situatie. Volgens mij floot hij niet eens voor een penalty. Hij ging meteen contact zoeken en uiteindelijk kwamen er zes Feyenoord-spelers op hem af."

Het artikel gaat verder onder de video PSV-ers woest na laat gegeven penalty, terecht? | Reacties Gakpo & Mvogo Meer videos

Been en Perez pakken Gözübüyük aan: ‘Een beetje laf, kinderachtig’

Serdar Gözübüyük weigerde na Feyenoord - PSV voor de camera te verschijnen. Lees artikel

Veerman had een belangrijk aandeel in beide treffers van PSV. De middenvelder bediende Gakpo twee keer op maat met een schitterende crosspass. Dat Gözübüyük vervolgens roet in het eten gooit doet de Volendammer extra pijn. "Uiteindelijk is dat lekker voor jezelf, maar als het dan zo afloopt is dat helemaal niet belangrijk en is het gewoon een kutmiddag", vervolgt de middenvelder woedend. "Hij floot niet direct. Er komen zes spelers op hem af en dan roept hij ineens 'wacht, wacht, wacht' en geeft hij een penalty. Ja echt, als je dit ook ziet. Schandalig, echt schandalig."

Penalty voor Feyenoord in de laatste minuut! ?? Cyriel Dessers scoort vanaf elf meter ??#feypsv #deontknoping pic.twitter.com/HEZ0PDNILZ — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Gözübüyük wilde zijn besluit om Feyenoord een strafschop toe te kennen niet toelichten voor de camera na afloop van de wedstrijd. Regelmatig geven scheidsrechters bij ESPN toelichting op controversiële besluiten, maar dat weigerde Gözübüyük te doen, tot verbazing bij Kenneth Perez. “Gözübüyük, misschien ben je een beetje boos omdat mensen zeggen dat je een verkeerde beslissing hebt genomen”, spreekt Perez de arbiter aan. “Maar ga toch even uitleggen wat je gezien hebt en hoe het tot stand is gekomen. Doe niet zo kinderachtig, man. Hij is een prima scheidsrechter, maar maakt een slechte beslissing. Kom het even uitleggen, joh. Dit is een cruciaal moment.”