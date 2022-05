Eindstand bij Besiktas - Fenerbahçe al bereikt in spectaculaire eerste helft

Zondag, 8 mei 2022 om 20:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:20

Besiktas en Fenerbahçe hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. De stadsgenoten remiseerden met 1-1. Fenerbahçe staat met 69 punten op de tweede plek, die recht geeft op deelname aan de tweede voorronde van de Champions League. Nummer drie Konyaspor heeft vijf punten minder en een duel tegoed. Besiktas staat op de zevende plek en moet hopen dat Trabzonspor de beker wint, zodat de vijfde plek genoeg is voor Europees voetbal.

In de spectaculaire eerste helft kwam Fenerbahçe op voorsprong en kreeg Besiktas twee strafschoppen, waarvan er één raak was. Het openingsdoelpunt kwam op naam van Filip Novak. Na een afgeslagen corner vuurde Ferdi Kadioglu een afstandsschot af, dat door Serdar Dursun werd verlengd in het zestienmetergebied. Zodoende kreeg Novak plots de mogelijkheid om Fenerbahçe in de zesde minuut op 0-1 te zetten.

Kort daarna volgde de eerste strafschop voor Besiktas. Novak was ditmaal de schlemiel, want hij kreeg de bal op de arm in een duel met Cyle Larin. Michy Batshuayi ontfermde zich over de penalty en schoot laag tegen de linkerpaal. Na een halfuur was Besiktas wél trefzeker vanaf elf meter. Opnieuw was het Novak die de penalty veroorzaakte, ditmaal met een overtreding op Kenan Karaman, en Rachid Ghezzal schoot beheerst raak in de linkerhoek.

Aan het begin van de tweede helft liet Larin oog in oog met doelman Altay Bayindir een goede kans liggen om Besiktas op 2-1 te schieten. Ook een kopstoot van de Canadees zorgde niet voor een voorsprong van de thuisploeg. Bayindir bleef in de slotfase alert bij dreigende momenten en zodoende nam Fenerbahçe een punt mee.