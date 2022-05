Been en Perez pakken Gözübüyük aan: ‘Een beetje laf, kinderachtig’

Zondag, 8 mei 2022 om 19:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:47

Serdar Gözübüyük wil zijn besluit om Feyenoord een strafschop toe te kennen tegen PSV niet toelichten. De scheidsrechter wees diep in de blessuretijd naar de stip, nadat Mauro Júnior de bal tegen de arm kreeg in het strafschopgebied. Regelmatig geven scheidsrechters voor de camera van ESPN toelichting op controversiële besluiten, maar dat wil Gözübüyük tot verbazing van Kenneth Perez niet doen.

Diep in de blessuretijd maakte Mauro Júnior in de ogen van Gözübüyük hands na een schot van Jens Toornstra. De verdediger van PSV draaide weg en had de arm langs het lichaam. Perez vindt de strafschop zelf onbegrijpelijk. “Maar hij (Gözübüyük, red.) vindt het wel een penalty. Dan heeft hij toch zijn point of view van wat hij gezien heeft? Dan kan hij uitleggen waarom hij het wel een penalty vindt”, aldus Perez.

Penalty voor Feyenoord in de laatste minuut! ?? Cyriel Dessers scoort vanaf elf meter ??#feypsv #deontknoping pic.twitter.com/HEZ0PDNILZ — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Mario Been noemt het ‘een beetje laf’ om niet voor de camera te komen, maar wijst ook op de rol van de videoscheidsrechter. Pol van Boekel zag geen reden om Gözübüyük de beelden nog eens te laten bekijken. Perez wijst eveneens naar de VAR. “Van Boekel had hem toch op z’n minst naar de kant kunnen laten komen? Maar blijkbaar vindt Van Boekel dit oké.”

“Gözübüyük, misschien ben je een beetje boos omdat mensen zeggen dat je een verkeerde beslissing hebt genomen”, spreekt Perez de arbiter aan. “Maar ga toch even uitleggen wat je gezien hebt en hoe het tot stand is gekomen. Doe niet zo kinderachtig, man. Hij is een prima scheidsrechter, maar maakt een slechte beslissing. Kom het even uitleggen, joh. Dit is een cruciaal moment.”

De strafschop werd benut door Cyriel Dessers, waardoor PSV nagenoeg is uitgeschakeld in de titelstrijd. Bij een overwinning in De Kuip hadden de Eindhovenaren nog een serieuze gooi kunnen doen naar de landstitel, maar met de huidige stand van zaken kan Ajax woensdag kampioen worden door thuis te winnen van sc Heerenveen. Cody Gakpo, die beide Eindhovense doelpunten maakte, noemde de strafschop ‘belachelijk’.