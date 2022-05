Man City profiteert optimaal van misstap Liverpool en werkt aan doelsaldo

Zondag, 8 mei 2022 om 19:28 • Dominic Mostert

Manchester City heeft zondag een belangrijke stap gezet richting de landstitel in Engeland. De ploeg van Josep Guardiola profiteerde optimaal van het puntenverlies van concurrent Liverpool tegen Tottenham Hotspur (1-1) door zelf met 5-0 te winnen van Newcastle United. Daarmee slaat Manchester City niet alleen een gat van drie punten met Liverpool, maar heeft het ook een beter doelsaldo dan de nummer twee (+68 om +64).

Guardiola voerde vier wijzigingen door ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City van woensdag. Kyle Walker ontbrak door blessureleed, terwijl Bernardo Silva, Phil Foden en Riyad Mahrez naar de bank verdwenen. Oleksandr Zinchenko, Ilkay Gündogan, Raheem Sterling en Jack Grealish waren hun vervangers. De eerste grote kans was voor Newcastle United: Chris Wood kreeg een vrije kopkans na een voorzet van Allan Saint-Maximin, maar gaf de bal niet genoeg kracht mee.

Na die mogelijkheid trok Manchester City de wedstrijd naar zich toe. Door doelpunten van Sterling en Aymeric Laporte leidden the Citizens in de pauze met 2-0. In de negentiende minuut kwam Manchester City op score. Vanaf het middenveld verstuurde Gündogan een strakke pass door de lucht richting João Cancelo, die de bal in het strafschopgebied doorkopte en Sterling in staat stelde om af te ronden. De tweede treffer kwam voort uit een hoekschop van De Bruyne en opnieuw speelde Gündogan een belangrijke rol.

De Bruyne legde de bal buiten het strafschopgebied strak klaar voor Gündogan, wiens volley werd gepaard door Martin Dúbravka. De doelman van Newcastle kreeg echter geen controle over de bal, waardoor Laporte voor de 2-0 kon zorgen. Tussendoor was nog een doelpunt van Newcastle afgekeurd: Wood schoot van dichtbij raak, maar in de aanloop naar de treffer stond Bruno Guimarães buitenspel. Na een uur zorgde Rodri voor de 3-0 met een kopbal uit een corner van De Bruyne.

In de laatste minuut werd het 4-0 toen Zinchenko een scherpe pass verstuurde aan Foden, die van dichtbij afrondde. Daarmee was de honger van Manchester City nog steeds niet gestild, want in de derde minuut van de blessuretijd volgde zelfs de 5-0 na een fraaie aanval. Een mooie combinatie tussen Foden en Grealish leidde tot een assist van laatstgenoemde op de opgestoomde Sterling. Zodoende heeft Manchester City dit seizoen liefst negen keer gescoord in de twee wedstrijden tegen Newcastle.