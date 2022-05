Cody Gakpo boos om strafschop: ‘Ik vind het belachelijk, echt’

Zondag, 8 mei 2022 om 18:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:06

Cody Gakpo vindt het toekennen van een penalty aan Feyenoord in de slotfase van de wedstrijd tegen PSV (2-2) ‘belachelijk’. Diep in de blessuretijd maakte Mauro Júnior in de ogen van Serdar Gözübüyük hands na een schot van Jens Toornstra. De verdediger van PSV draaide weg en had de arm langs het lichaam, maar de videoscheidsrechter Pol van Boekel vond het niet nodig om Gözübüyük naar de kant te roepen.

De strafschop werd benut door Cyriel Dessers, waardoor PSV nagenoeg is uitgeschakeld in de titelstrijd. Bij een overwinning in De Kuip hadden de Eindhovenaren nog een serieuze gooi kunnen doen naar de landstitel, maar met de huidige stand van zaken kan Ajax woensdag kampioen worden door thuis te winnen van sc Heerenveen. “Ik zie net de beelden en ik denk dat het geen penalty is”, zegt Gakpo, de maker van de twee doelpunten van PSV, na afloop tegen ESPN.

Penalty voor Feyenoord in de laatste minuut! ?? Cyriel Dessers scoort vanaf elf meter ??#feypsv #deontknoping pic.twitter.com/HEZ0PDNILZ — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

“Van dichtbij schiet hij (Toornstra, red.) hem heel hard. Mauro draait weg en ik denk dat hij er niks aan kan doen. Ik vind het belachelijk. Ja, echt”, windt Gakpo er geen doekjes om. Analist Kenneth Perez is het daarmee eens. “Dit is een volslagen belachelijke beslissing van de scheidsrechter en consorten, om hier een penalty voor te geven. Het is gewoon lachwekkend. En dan zit er ook nog een VAR die het steunt. Die jongen sprint en heeft er geen weet van dat de bal tegen zijn arm komt.” Perez benadrukt dat Mauro Júnior de arm langs het lichaam heeft. "Wat bezielt je om hiervoor te fluiten? En Van Boekel steunt hem erin!"

Jan Joost van Gangelen vindt echter niet dat de titelkansen enkel door dit moment zijn verkeken. Perez is het daarmee eens. “Door die ene strafschop wordt de titel niet beslist. PSV moet in deze wedstrijd ook vooral naar zichzelf kijken. Met een 0-2 voorsprong speel je tegen een gewond dier en ga je de tweede helft in. Maar dan ga je als PSV op deze manier voetballen. Inzakken, wachten... Als ze nou gewoon de lijn uit de eerste helft doortrekken. Feyenoord nog veel meer goals kunnen maken.”

Dessers, die de strafschop benutten, heeft de beelden nog niet gezien wanneer hij voor de camera van ESPN verschijnt. "Jens was zo overtuigd, dus dacht ik dat het een penalty was", vertelt de spits, die daarna de beelden te zien krijgt. "Ja, hij (Mauro Júnior, red.) probeert nog wel zijn arm achter zijn lichaam te krijgen. Dan is het heel ongelukkig. We hebben al zo vaak pech gehad met scheidsrechters, nu zit het misschien een keertje mee. Ik vind het licht. Je kan ‘m geven, maar er zijn ook scheidsrechters die 'm niet geven."